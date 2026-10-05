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Lehmann mit Sonnenbrille, Wälti casual
Nati-Stars treffen in Zürich für WM-Playoff-Spiele ein

In Zürich treffen die Nati-Stars für die WM-Playoff-Spiele gegen Israel ein. Alisha Lehmann stiehlt ihren Nati-Kolleginnen mit ihrer stylischen Sonnenbrille die Show.
Publiziert: vor 23 Minuten
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