Am Dienstag spielen die Schweizer Frauen im Hinspiel gegen Österreich um die Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien. Auch viele Promis sind heiss auf den Nati-Kracher.

Murat Yakin (52) Trainer der Männer-Nati

«Eine Weltmeisterschaft ist etwas Grossartiges – für die Spielerinnen, die Fans und für unser ganzes Land. Wir haben im Sommer 2026 erlebt, wie toll und verbindend eine WM sein kann. Deshalb wünsche ich mir, dass möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer am Dienstag ins Wankdorf kommen und unsere Frauen-Nati lautstark unterstützen. Gerade in solchen entscheidenden Spielen können die Fans den Unterschied machen.»

Manuela Frey (30) Model

«Ich habe früher selber Fussball gespielt. Fans, die mich anfeuern, gabs bei mir aber nie. Umso mehr freue ich mich, wie weit unsere Nati gekommen ist, besonders für Coumba Sow, Alayah Pilgrim und Aurélie Csillag, die ich persönlich kenne. Auf dem Papier trennt uns von Österreich nur ein Platz in der FIFA-Weltrangliste. Das ist kein Unterschied, das ist eine Einladung. Und ein volles Wankdorf ist die zwölfte Spielerin. Ich fiebere am Dienstag mit. Alle ins Wankdorf – und Hopp Schwiiz!»

Martin Pfister (63) Bundesrat (Mitte)

«Liebe Nati, im Berner Wankdorf habt ihr einen Fan auf sicher! Ich werde auf der Tribüne mit euch mitfiebern. Für das Spiel gegen Österreich wünsche ich euch dieselbe Entschlossenheit, mit der ihr uns schon an der Heim-EM begeistert habt. Mir ist in guter Erinnerung geblieben, wie der Funke vom Spielfeld auf die Ränge übergesprungen ist. Mit eurer Leistung und eurem Zusammenhalt habt ihr uns inspiriert. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Rückenwind vom ersten Anpfiff an spürt. Und natürlich hoffe ich, euch an der WM in Brasilien zu sehen! Hopp Schwiiz!»

Lars Guggisberg (49) Nationalrat (SVP) und Captain des FC Nationalrat

«Ich erinnere mich noch bestens an die Fussballfeste unserer Frauen-Nati im Wankdorf gegen Island und Spanien im Juli an der Euro im letzten Jahr. Eine wunderbare Stimmung und unvergessliche Momente! Am nächsten Dienstag braucht die Frauen-Nati wieder unsere maximale Unterstützung, damit wir als Schweiz die Österreicher nicht nur im Skifahren, sondern auch auf dem Fussballplatz in die Schranken weisen können. Hopp Schwiiz – alle ins Wankdorf!»

Aline Trede (43) Regierungsrätin Kanton Bern (Grüne)

«Lassen wir die Legacy aus der Women's Euro 2025 im Wankdorf wieder aufleben und füllen wir das Stadion. Die Nati braucht unsere volle Unterstützung für ihren Weg an die WM in Brasilien. Wir sehen uns!»

David Roth (41) Nationalrat (SP) und Spieler des FC Nationalrat

«Füllen wir alle zusammen das Wankdorf und sorgen dafür, dass die Kälte vergessen geht und die wunderbare Stimmung der sommerlichen Heim-EM wieder aufblüht. Allez les Suisses!»