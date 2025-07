Die schwedische Fussballspielerin Hanna Bennison sieht in Nati-Star Ramona Bachmann ihr grosses Vorbild. Die beiden trafen vor drei Jahren aufeinander. Am Donnerstagabend will Bennison ihrem Team im Viertelfinal gegen England helfen.

1/7 Für Hanna Bennison war Ramona Bachmann ein Vorbild. Foto: imago/Bildbyran

Darum gehts Hanna Bennison sah Ramona Bachmann als Vorbild, spielt jetzt selbst Spitzenfussball

Bennison wechselte zu Real Madrid, nachdem sie mit Juventus Turin Meister wurde

Bachmann spielte sechs Jahre in Schweden und inspirierte die junge Bennison

Pascal Keusch Redaktor Sport

Nati-Star Ramona Bachmann (34) war einst das grosse Vorbild von Hanna Bennison (22) – heute spielt die Schwedin selbst auf der grössten Bühne des europäischen Fussballs.

Die Mittelfeldspielerin gewann in der vergangenen Saison mit Juventus Turin die italienische Meisterschaft, Anfang Juli wechselte sie zu Real Madrid.

Über Bachmann sagte sie vor dem EM-Duell mit der Schweiz 2022: «Sie ist eine Spielerin, zu der ich seit meiner Kindheit aufgeschaut habe.» Gegenüber der schwedischen Sportzeitung «Sportbladet» ergänzt sie: «Ich habe fast jedes ihrer Spiele gesehen.»

«Habe Fotos mit ihr gemacht»

Bachmann spielte vor ihrem Wechsel zum VfL Wolfsburg während sechs Jahren in Schweden bei Umea IK und Rosengard. Mit ihrer Spielweise konnte sie Bennison als junges Mädchen für den Fussball begeistern. «Ich habe Fotos mit ihr gemacht, als ich klein war», sagte die Schwedin.

An den Fototermin kann sich Bachmann nicht erinnern, fühlt sich aber trotzdem geschmeichelt. «Es freut mich, das zu hören. Offensichtlich mache ich etwas richtig. Es ist schön, zu sehen, dass du andere Spieler inspirieren kannst», sagte sie gegenüber «Sportbladet».

Begegnung auf dem Rasen

Beim Gruppenduell gegen Schweden an der EM vor drei Jahren standen sich die beiden auf dem Platz gegenüber – und beide trafen. Nach dem 2:1-Triumph hatte Schwedens Siegtorschützin Bennison nur einen Wunsch: Sie wollte das Trikot ihres grossen Vorbilds Ramona Bachmann. Doch sie ging leer aus. Das Match-Shirt hatte Bachmann bereits jemand anderem versprochen.

Zu einem Duell der beiden wird es an dieser EM bestimmt nicht kommen: Bachmann verpasst die Heim-EM aufgrund eines Kreuzbandrisses. Bennison hingegen stand beim 4:1-Kantersieg Schwedens gegen Deutschland während 90 Minuten auf dem Platz. In den beiden anderen Gruppenspielen kam sie nur zu Teileinsätzen. Am Donnerstagabend will sie dem Team von Peter Gerhardsson im Viertelfinale gegen England erneut helfen.

4:36 Pumpen, schwitzen und Hightech: So macht sich die Nati fit für den Viertelfinal

