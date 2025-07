1/7 Laia Ballesté ist an der EM noch nicht zum Einsatz gekommen. Foto: TOTO MARTI

Elf der 23 spanischen Nationalspielerinnen stehen beim FC Barcelona unter Vertrag

Die grossen Schlagzeilen sind in den spanischen Zeitungen ausgeblieben, als Laia Ballesté (26) im April ihr Länderspiel-Debüt für die Schweiz feierte. Dabei wäre die spanisch-schweizerische Doppelbürgerin auch für die «Furia Roja» spielberechtigt gewesen. «Ich denke aber nicht, dass ich in Spanien gross beobachtet werde», sagt Ballesté.

Möglich, dass sich das in den Tagen bis zum EM-Viertelfinal am Freitag ändert. Sportlich dürfte Ballesté, die am Heim-Turnier noch ohne Einsatzminute ist, erneut nur eine Nebenrolle spielen. Dafür könnte sie in der Vorbereitung auf den Knüller im Wankdorf zu einem entscheidenden Faktor werden.

Keine andere Spielerin im Schweizer Team kennt die spanischen Superstars besser als die Abwehrspielerin von Espanyol Barcelona. Ballesté, deren Mutter im Alter von 10 Jahren von Neuenburg nach Spanien auswanderte, verteidigt seit inzwischen schon fünf Jahren in der Primera Division. Ende Februar ist es dort zum Duell mit dem FC Barcelona gekommen, bei dem elf der 23 Spanierinnen unter Vertrag stehen. Immerhin über 70 Minuten schaffen es Ballesté und ihre Teamkolleginnen, ohne Gegentor zu bleiben. Am Ende müssen sie sich aber dennoch mit 0:2 geschlagen geben.

Ballesté hoffte auf Italien-Sieg

Ist die geballte spanische Offensivpower um Alexia Putellas (31), Aitana Bonmati (27) oder Esther Gonzalez (32) überhaupt zu stoppen? «Das Geheimnis ist, dass sie einen schlechten Tag haben müssen», sagt Ballesté mit einem Augenzwinkern. «Natürlich haben die Spanierinnen riesiges Potenzial. Aber auch wir haben Spielerinnen, die den Unterschied machen können. Wir müssen bereit sein, unsere Chancen zu nutzen. Auch Spanien hat Schwächen.»

Von diesen hat sich Ballesté am vergangenen Freitag selbst noch einmal ein Bild machen können, als sie mit ihren Nati-Teamkolleginnen das abschliessende Gruppenspiel zwischen Spanien und Italien (3:1) live im Wankdorf mitverfolgte. Trotz ihrer spanischen Herkunft habe sie dabei den Italienerinnen die Daumen gedrückt und auf ein Viertelfinal-Duell gegen «Le Azzurre» gehofft. «Weil wir wissen, wie hart es gegen Spanien wird», so Ballesté.

Sind alle Schweizerinnen fit, wird Ballesté trotz ihrer Spanien-Erfahrung am Freitag wieder auf der Bank Platz nehmen. Doch schon alleine ihre EM-Teilnahme ist eine kleine Überraschung. Erst im letzten Moment ist sie für die angeschlagene Luana Bühler ins Team gerückt. Vom Aufgebot erfährt sie, als sie im Bikini am Pool liegt. «Während der WM vor zwei Jahren bin ich noch mit dem Schweizer Fähnchen vor dem TV gesessen», erzählt sie. Nun ist sie selbst Teil der Nati. Und würde mit einem Sieg im Viertelfinal dieses Mal ganz sicher für Schlagzeilen in den spanischen Zeitungen sorgen.