vor 43 Minuten

Pilgrim erzählt verrückte Löwenstory

Wie tickt Alayah Pilgrim privat? Sie wird von Blick-Reporter Christian Finkbeiner auf einen ominösen Löwen angesprochen. Die Stürmerin bestätigt die verrückte Story.

Ihre Mutter sei mit einem Löwen aufgewachsen. Ihr Grossvater sei Anwalt vom Zirkus Nock gewesen. Ihm sei dann ein Löwe angeboten worden. Dieser wurde bei Pilgrims zuhause aufgezogen. Sein Name: Mauzli.

«Im Winter sind sie mit ihm schlitteln gegangen und mein Grossvater ging mit dem Löwen an der Kette in die Schule», verrät Pilgrim in ihrer verrückten Story. «Sie mussten ihn dann aber einschläfern, weil der den Rücken gebrochen hatte, als er aus dem Käfig gefallen ist.»

Nach dem Tod wurde Mauzli ausgestopft, stand dann am Eingang zum Haus als Abschreckung für Einbrecher. Mittlerweile steht er bei ihnen im Wohnzimmer.

Pilgrim sonst privat? «Ich bin ein Schuh-Freak», gesteht sie. Und über ihre Haare sagt sie, dass sie diese vor der EM habe flechten lassen. «Glücksbringer? Könnte man so sagen. Ich habe ja ein Tor geschossen.» Jetzt wolle sie nichts mehr verändern.