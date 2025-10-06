Zwei Schweizerinnen im Ausland schossen am Wochenende ein Tor. Bei drei anderen wurde das Spiel wegen eines Flutlicht-Ausfalls abgebrochen. So spielten die Schweizeri Fussballerinnen im Ausland.

1/5 Das Spiel des 1. FC Köln gegen Leverkusen wird wegen eines Flutlicht-Ausfalls abgebrochen. Foto: imago/HMB-Media

Deutschland

Freiburg erspielt sich bei Aufsteiger Union Berlin einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Für den Schlusspunkt sind dabei zwei Schweizerinnen verantwortlich, die erst in der zweiten Halbzeit ins Spielgeschehen eingreifen: Alena Bienz trifft auf Vorlage von Leela Egli. Für die 22-jährige Luzernerin ist es der erste Treffer im Dress der Breisgauerinnen, für die 18-jährige Ostschweizerin die erste Vorlage. Julia Stierli spielt für die Freiburgerinnen in der Innenverteidigung durch. Torhüterin Nadine Böhi sitzt bei Union nur auf der Bank.

Nicht nach Plan läuft es Ella Touon, Lydia Andrade und Torhüterin Irina Fuchs mit dem 1. FC Köln. Das Derby gegen Bayer Leverkusen, bei dem die drei Schweizerinnen auf der Bank sitzen, wird beim Stand von 1:0 für Köln wegen eines Flutlicht-Ausfalls abgebrochen. Das Spiel wird in der 33. Minute zunächst unterbrochen und knapp eine Stunde später – nach zehn weiteren gespielten Minuten – ganz abgebrochen. Das einzige Tor erzielt die Isländerin Sandra Jessen schon in der ersten Spielminute. Der Deutsche Fussball Bund (DFB) muss nun entscheiden, ob die Partie bei 1:0 fortgesetzt, oder bei 0:0 neu gestartet wird. Leverkusen Coach Roberto Pätzold geht von Ersterem aus: «Vielleicht war der Fussballgott heute ein Leverkusener. Das Spiel startet aller Wahrscheinlichkeit nach wieder bei 0:0.»

Nadine Riesen und Géraldine Reuteler stehen bei Frankfurts 3:1-Sieg gegen Jena in der Startelf. Noemi Ivelj wird kurz vor Schluss eingewechselt. Bei Jena wird Elena Mühlemann eingewechselt (56.).

Goalie Elvira Herzog spielt mit RB Leipzig in Nürnberg 1:1. Amira Arfaoui wird bei Bremens 0:4-Pleite gegen Bayern München in der 72. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt.

England

Iman Beney hat sich für ihre Torpremiere in der englischen Women's Super League einen guten Zeitpunkt ausgesucht. Die 19-jährige Walliserin, die im Sommer von den Young Boys auf die Insel gewechselt ist, trifft in ihrem vierten Spiel für ihren neuen Klub Manchester City zum ersten Mal. Und dies gleich spielentscheidend gegen die Champions-League-Siegerinnen von Arsenal. In der 88. Minute kommt Beney im Strafraum an den Ball und markiert mit einem strammen Schuss in die rechte untere Torecke den Siegtreffer zum 3:2. Die Offensivspielerin kommt erst nach einer knappen Stunde beim Stand von 1:1 aufs Feld.

Leila Wandeler wird bei West Hams 0:2-Pleite gegen Aston Villa erst in der 86. Minute eingewechselt. Seraina Piubel darf schon ab der 61. Minute ran, als es erst 0:1 steht.

Italien

Nati-Captain Lia Wälti kommt erstmals nach ihrem Wechsel von Arsenal für Juventus Turin zum Einsatz. Gegen Sassuolo steht die 32-jährige Bernerin in der Schlussviertelstunde auf dem Platz. Ihr Debüt für den Double-Sieger ist jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Auswärts bei Sassuolo kommen die Turinerinnen, die mit Viola Calligaris in der Innenverteidigung antreten, zum Start in die neue Serie-A-Saison nicht über ein 0:0 hinaus.

Alisha Lehmann spielt bei Comos 1:2-Heimniederlage gegen Lazio Rom durch.

Holland

Im Spitzenspiel der 4. Runde unterliegt die PSV Eindhoven vor heimischem Publikum Meister Twente Enschede mit 1:3. Es ist die erste Niederlage für das Team von Riola Xhemaili, die wie gewohnt im Mittelfeld durchspielt und erstmals in der noch jungen Saison ohne Skorerpunkt bleibt.

Spanien

Sydney Schertenleib spielt beim FC Barcelona zum ersten Mal in dieser Saison durch und verbucht sogleich ihren ersten Assist. Beim 4:0 gegen Eibar steuert die 18-jährige Schweizerin die Vorlage zum ersten Treffer der Katalaninnen bei, die nach sechs Runden mit dem Punktemaximum wenig überraschend die Tabelle anführen.

Frankreich

Racing Strassburg verliert auswärts gegen Montpellier mit 0:2. Eseosa Aigbogun wird in der 77. Minute eingewechselt, als beide Gegentore schon gefallen sind.

USA

Ana-Maria Crnogorcevic kommt bei Seattles 0:0 gegen den Gotham FC elf Minuten vor Ende ins Spiel.