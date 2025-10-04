Im vierten Ligaspiel ist es so weit: Die Schweizer Nationalspielerin Iman Beney trifft nach ihrem Sommerwechsel von YB zu Manchester City erstmals in der englischen Women's Super League.

1/4 Iman Beney jubelt über ihr erstes Tor für ManCity. Foto: Getty Images

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es läuft die 88. Minute. Manchester City hat gegen Arsenal kurz zuvor durch die englische EM-Heldin Chloe Kelly den 2:2-Ausgleich erzielt und sucht das Siegtor. Doch dann setzt das Heimteam zum Konter an, an dessen Ende Iman Beney (19) einen kühlen Kopf bewahrt und mit dem schwächeren linken Fuss flach zum 3:2 für ManCity trifft.

Für Beney ist es nach ihrem Wechsel von Bern nach England im Sommer der erste Treffer im himmelblauen Trikot – und das ausgerechnet gegen die amtierenden Champions-League-Siegerinnen. Damit feiert die junge Schweizerin, die in fünf Ligaspielen dreimal von der Bank gekommen ist und einmal in der Startelf gestanden hat, ihre Torpremiere. Bislang konnte sie eine Vorlage vorweisen – am 24. September im League Cup gegen Everton.

Durch den 3:2-Sieg über Arsenal klettert ManCity in der Women's Super League auf Platz zwei, einen Punkt hinter dem noch ungeschlagenen Chelsea.