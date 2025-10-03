DE
Geglückte Final-Revanche
GC schlägt harmlose Bernerinnen

GC revanchiert sich für die Final-Niederlage der letzten Saison und schlägt YB im Wankdorf dank Treffern von McKenna und Cazalla Garcia mit 2:1.
Publiziert: 21:39 Uhr
Aktualisiert: 21:46 Uhr
Anhören
Kayla Jay Mckenna (M.) ist für die GC-Führung verantwortlich.
Joël Hahn

Die Neuauflage des letzten Playoff-Finals zwischen YB und GC – die Bernerinnen triumphierten – wurde mit Spannung erwartet. Dieses Mal zeigte sich jedoch ein anderes Bild: YB, nach mehreren Abgängen noch nicht eingespielt, wirkt oft harmlos, während GC von Beginn an hoch presst, die entscheidenden Zweikämpfe gewinnt und clever das Spiel kontrolliert. Nach 17 Minuten bringt McKenna die Gäste in Führung, nur drei Minuten später gleicht Wibke Meister aus – Halbzeitstand 1:1.

In Hälfte zwei bleibt GC das bessere Team, stört früh, lässt YB kaum in die gefährlichen Räume und nutzt eine Unachtsamkeit eiskalt: In der 63. Minute erzielt Cazalla Garcia den Siegtreffer. In der hektischen Schlussphase drängen die Bernerinnen zwar noch einmal, können aber den Ausgleich nicht mehr erzwingen. GC zeigt sich abgeklärt, effizient und gewinnt verdient, während bei YB die Probleme im Aufbau und in der Offensive deutlich spürbar bleiben.

