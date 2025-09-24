GC Frauen demontieren Luzern

In der Women's Super League feiert GC den höchsten Sieg der Runde. Leader Servette bliebt makellos.

1/2 Kayla McKenna trifft für GC gegen Luzern dreimal. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

GC zeigt eine beeindruckende Reaktion auf die erste Saisonpleite vom letzten Wochenende gegen Basel: Gleich mit 8:2 schicken die GC Frauen Luzern vom Platz. Die eingewechselte Kayla McKenna glänzt mit drei Treffern.

Viel knapper gehts zwischen dem FCB und dem FCZ zu und her: Basel siegt dank eines Ugochukwu-Tors in der 86. Minute mit 2:1.

In den weiteren Partien schlägt Meister YB Rapperswil-Jona mit 3:0, Leader Servette schlägt Aarau mit 4:1. Bei Servette trifft die Schwedin Simonsson doppelt. Und St. Gallen gewinnt gegen Thun dank zwei Ammann-Toren mit 3:2.