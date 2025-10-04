Die Frauen von Servette feiern einen deutlichen Sieg gegen Thun. Die anderen beiden Samstags-Spiele enden unentschieden.

Servette-Knipserin Anna Maria Simonsson trifft auch gegen Thun. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Das Duell zwischen Leader Servette und Schlusslicht Thun ist eine Stunde lang einigermassen offen. So lange stehts nämlich «nur» 1:0 für die Genferinnen. Doch dann treffen Topskorerin Anna Maria Simonsson und zweimal Gloria Marinelli zum 4:0-Sieg. Servette kassiert in der siebten Runde zum sechsten Mal kein Gegentor.

In den anderen beiden Partien vom Samstag gibts zwei Remis: St. Gallen gegen Basel endet ebenso 1:1 wie Aarau gegen Rapperswil-Jona.