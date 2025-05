Alisha Lehmanns Mama rechnet mit Kritikern ab

Alisha Lehmann begeistert ihre Fans, holt mit Juventus die Meisterschaft. Und doch steht sie nicht für ihre Leistung, sondern aufgrund ihres Stylings und Auftretens in Social Media in der Kritik. Ihre Mutter Sarah Guggisberg verteidigt sie nun öffentlich.

1/7 Alisha Lehmann wird immer wieder für ihr topgestyltes Auftreten kritisiert. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts Alisha Lehmann erntet Kritik für ihr Aussehen und Social-Media-Präsenz

Mutter verteidigt sie, Lehmann selbst findet Kritik mittlerweile lustig

Lehmann bangt um Teilnahme an Heim-EM Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Lange blonde Haare, auffällige Fingernägel und viel Make-up: Alisha Lehmann (26) sticht mit ihrem perfekt gestylten Aussehen wie keine andere Spielerin auf dem Fussballplatz heraus. Die Profi-Fussballerin und wohl bekannteste «Fussball-Influencerin» (16,6 Millionen Follower auf Instagram, fast 12 Millionen auf TikTok) muss dabei immer wieder Kritik einstecken.

Zwar durfte sich die Stürmerin mit den Juve-Frauen Mitte April vorzeitig über den Meistertitel freuen, dass sie diesen nach dem Spiel bei der Party auf dem Platz ausgelassen feierte und sich bei den Feierlichkeiten in den Mittelpunkt stellte, stiess vielen aber sauer auf. Anhänger kritisierten, dass sie sich zu wichtig nehmen würde und aufgrund mangelnder Leistung keinen grossen Anteil am Titel gehabt hätte. Sie würde sich zu wenig auf das Fussballspielen und zu viel auf ihr Aussehen und Social Media konzentrieren, lautete das Fazit vieler Fans zur mageren Saison-Ausbeute (22 Spiele, 2 Tore) der Schweizerin weiter.

«Ich finde die ganze Kritik sogar lustig»

In den sozialen Medien erhält die Bernerin nun Rückendeckung von ihrer Mutter Sarah Guggisberg. «Schade, dass ihr immer wieder so negativ über meine Tochter lästern müsst. Sie ist geschminkt, ja und? Sie spielt seit Jahren in der höchsten Liga. Ganz sicher nicht, weil sie sich nur schminkt», schreibt Guggisberg in einem Kommentar auf Instagram. «Ihr kennt sie überhaupt nicht und wisst nicht, was für ein wunderbarer Mensch sie ist. Und bekannt wurde sie wegen ihrer fussballerischen Leistung und nicht wegen ihrer Schminke», steht Lehmanns Mutter ihrer Tochter zur Seite.

Die Fussballerin selbst äussert sich in einem Interview mit «20 Minuten» zu den Vorwürfen. Die Kritik an ihrem Aussehen und ihrer Präsenz auf Social Media störe sie im Vergleich zu früher nicht mehr. «Ich bin mittlerweile älter geworden und es ist mir egal. Ich finde die ganze Kritik sogar lustig», so Lehmann. Sie mache alles für sich selbst, weil es sie glücklich mache. Kommt sie deshalb ins Gerede, macht sie die Sachen erst recht. «Wenn mich jemand für mein Make-up kritisiert, nehme ich halt extra den dunklen Lippenstift, dass sie noch mehr zu reden haben», erklärt die Juve-Stürmerin im Interview.

«Ich bin jemand, der nie aufgibt»

Für sie stehe der Fussball im Vordergrund. Doch genau da läuft es für die Bernerin aktuell weniger rund. Bei Juventus kam Lehmann in ihrer Debütsaison häufig nur als Einwechselspielerin zum Einsatz. Für die Schweizer Nati wurde sie daher zuletzt von Pia Sundhage gar nicht mehr nominiert. «Es hat mich sehr getroffen – ich war wirklich sehr, sehr enttäuscht», äussert sich Lehmann zu den Nicht-Aufgeboten.

Die 26-Jährige bangt daher aktuell um die Teilnahme an der Fussball-EM der Frauen im Sommer. «Ich bin jemand, der nie aufgibt. Ich trainiere sehr hart und gebe alles dafür, dass ich schlussendlich aufgeboten werde», zeigt sich Lehmann kämpferisch, ihren «Traum von der Heim-EM» doch noch zu realisieren.

1:25 Sechster Juve-Scudetto: Nati-Star Alisha Lehmann bittet zum Meister-Tanz