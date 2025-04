1/6 Alisha Lehmann jubelt über ihren ersten internationalen Titel. Foto: Getty Images

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

Viola Calligaris (29) und Alisha Lehmann (26) jubeln: Nach zwei Vizemeisterschaften holt Juventus den Meistertitel wieder nach Turin.

In den beiden Jahren zuvor musste man jeweils der AS Roma den Vortritt lassen, jetzt sind die Turinerinnen zurück auf dem Thron, auf dem man nach der Gründung der Frauen-Abteilung von 2018 bis 2022 fünfmal hintereinander gesessen hatte.

Beim entscheidenden Spiel gegen Milan spielt Nati-Verteidigerin Calligaris durch. Es sind ihre ersten Minuten im Juve-Trikot seit Anfang Februar. Teamkollegin Lehmann kommt in der Schlussphase ins Spiel. Für sie ist es der erste internationale Titel nach dem Cupsieg mit YB in der Saison 2017/18, Calligaris durfte sich bereits mit Atlético Madrid zweimal Meisterin nennen.

Jetzt winkt den Juve-Frauen sogar das Double. Nach den letzten zwei Ligaspielen folgt am 17. Mai der Cupfinal gegen die AS Roma (mit Alayah Pilgrim und Eseosa Aigbogun). Zwei Nati-Spielerinnen werden also auch dort den Titelgewinn feiern können.