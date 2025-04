Heim-EM nicht in Gefahr

Verpasst das Rückspiel: Noemi Ivelj. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Pech für Noemi Ivelj (18). Die GC-Mittelfeldspielerin zog sich im Viertelfinal-Hinspiel der Playoffs am Sonntag im Letzigrund gegen Servette (1:1) eine Verletzung im linken Knie zu und wird das Rückspiel am Samstag in Genf verpassen.

Wie lange die Nati-Aufsteigerin der letzten Monate ausfallen wird, ist ungewiss. Die Teilnahme an der EM (2. bis 27. Juli) ist aber nicht in Gefahr.