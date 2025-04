Zuwachs für die «FORZA!»-Familie: Am Mittwoch startet Blick mit «FORZA! – Frauen. Fussball.» seinen eigenen Frauenfussball-Podcast. Mit illustren Gästen und heissen Themen.

Dickenmann in neuem Frauenfussball-Podcast

Rebecca Spring moderiert den neuen Frauenfussball-Podcast bei Blick.

In drei Monaten startet die Fussball-EM der Frauen mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Schweiz und Norwegen in Basel. Der Countdown bis zum Kick-Off am 2. Juli wird auch bei Blick zum grossen Thema – unter anderem mit einer Reihe von neuen Formaten.

Den Auftakt macht der Podcast «FORZA! - Frauen. Fussball». Moderatorin Rebecca Spring bespricht in dem Audio- und Videoformat mit Expertinnen wie den ehemaligen Nationalspielerinnen Lara Dickenmann und Fabienne Humm sowie den Blick-Fussball-Experten Christian Finkbeiner und Lucas Werder alle Themen ums runde Leder.

Die jüngste Schwester aus der «FORZA!»-Podcast-Familie erscheint bis zur EM regelmässig, wird auch während des Turniers immer dann erscheinen, wenn es etwas zur Nati, zum Turnierverlauf und allen Schlagzeilen darum herum etwas zu diskutieren gibt – und soll auch über die Heim-EM hinaus auf Blick die Heimat für den Frauenfussball bleiben.

In der ersten Folge debattieren Dickenmann, Spring und Finkbeiner über das heisseste Nati-Thema dieser Tage: Das Nicht-Aufgebot für Juve-Star Alisha Lehmann und was davon zu halten ist. Zudem analysiert das Trio das Aufgebot von Nati-Trainerin Pia Sundhage für die anstehende Nations League und wirft einen Blick auf das Meisterrennen in der Women's Super League.

