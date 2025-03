1/8 Bernhard Russi (l.) und Marcel W. Perren sprechen im Podcast «Après-Ski» über den Weltcup. Foto: Sven Thomann

Darum gehts Bernhard Russi hat es weh getan in dieser Saison Michelle Gisin zuzuschauen

Russi glaubt nicht an Lara Gut-Behramis Rücktritt vor Olympia in Italien

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Bernhard Russi (76) hat die Ski-Saison aufmerksam verfolgt. Besonders bei einer Athletin hat ihm das keine grosse Freude bereitet. «Wenn ich diesen Winter Michelle Gisin zugeschaut habe, hat das schon sehr weh getan», verrät er im Blick-Ski-Podcast «Après-Ski».

Bei der 31-Jährigen habe gar nichts zusammengepasst. Gisin ist in 23 Rennen nur dreimal in die Top 10 gefahren. «Ihr Talent ist nicht weg, das schlummert noch irgendwo», so Russi. Und Blick-Reporter Marcel W. Perren wirft ein, dass das Material nicht schuld sein könne – immerhin fahre Alice Robinson (23, ein Riesenslalom-Sieg diesen Winter) auch auf Salomon.

Für Gisin hat Russi betreffend Material einen besonderen Tipp parat. «Nach so einer Saison könnte sie sagen: ‹So, jetzt will ichs wissen und geh in ein anderes Umfeld und mache den Materialwechsel.›» Der zweifache Abfahrtsweltmeister spricht aus Erfahrung, hat dies in einer ähnlichen Situation auch gemacht. Eine Luftveränderung könne dafür sorgen, dass das Talent wieder zum Vorschein kommt, ist er sich sicher.

«Wir brauchen Gut-Behrami»

Ob es bei Lara Gut-Behrami (33) zu einer Luftveränderung der anderen Art kommt? Perren möchte wissen, ob Russi überrascht wäre, wenn die Tessinerin nach dieser Saison zurücktritt. «Von ihren Entscheidungen darf man nie überrascht sein», meint er. Und fügt an: «Ich glaube nicht, dass sie aufhört.» Auch wenn er zugibt, dass ihn die starken Schwankungen in ihrer Leistung überrascht haben. Aber bei der Saison-Analyse werde sie sehen, was alles gut funktioniert hat. Der Drang, sich mit anderen zu messen und etwas zu zeigen, verschwinde nicht so schnell.

2:31 Russi stört sich an Idee: Frauen-Abfahrt auf der Streif? «Das hilft niemandem»

Zudem stehen nächsten Winter die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina auf dem Programm. «Olympia in Italien und sie ist nicht dabei – das würde sie nicht verkraften», ist sich Russi sicher. Auch «müssen wir Schweizer hoffen, dass sie dabei ist. Wir brauchen sie.»

Du willst wissen, was Russi sonst noch über Lara Gut-Behrami sagt, was ihn laut Gerüchten mit Federica Brignone (34) verbindet und wie er über unsere Zukunftshoffnugn Malorie Blanc (21) denkt? Dann hör jetzt in den Podcast rein. Du findest ihn auf allen gängigen Plattformen.