In den Hinspielen der Playoff-Viertelfinals der Women's Super League haben die Favoritinnen am Sonntag Mühe. YB siegt knapp, Servette kommt im Letzigrund nicht über ein Unentschieden hinaus.

1/6 Quali-Sieger YB setzt sich im Hinspiel des Playoff-Halbfinals knapp gegen Luzern durch. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Meister Servette muss sich im Viertelfinal-Hinspiel gegen GC mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Qualifikationssieger YB gewinnt gegen Luzern dank spätem Treffer 2:1.

Die Titelverteidigerinnen gehen im Letzigrund in der 19. Minute in Führung, verpassen es aber, diese auszubauen. In der 77. Minute nutzt Kayla McKenna einen Abwehrfehler von Servette aus und erzielt den Ausgleich für die Zürcherinnen. Damit brauchen die Genferinnen, die in der Qualifikation zehn Punkte mehr als die Hoppers gesammelt haben, im Rückspiel vom 19. April einen Heimsieg.

Mit einem knappen Vorsprung ins Heimspiel geht derweil der BSC Young Boys. Die favorisierten Bernerinnen müssen in Luzern ebenfalls den Ausgleich hinnehmen, finden aber kurz vor Schluss noch eine Antwort. Nach einem mangelhaft abgewehrten Eckball kommt Laura Frey an der Strafraumgrenze an den Ball und erzielt in der 86. Minute das 2:1 für das Gästeteam. Der Halbfinalist dieses Duells wird bereits am Donnerstag beim Rückspiel im Wankdorf ermittelt.