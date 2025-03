Erich Vogel verlässt die GC-Frauen. Foto: Claudio De Capitani/freshfocus

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Nachdem Ex-Nati-Spielerin Lara Dickenmann (39) 2024 als GC-Sportchefin hingeschmissen hatte, kehrte mit Erich Vogel (86) eine der schillerndsten Figuren des Schweizer Fussballs zurück. Vogel amtete bis heute für den Frauenfussball der Hoppers als Sportchef. Nun ist dieses Kapitel vorbei.

Wie der Rekordmeister mitteilt, gibt der 86-Jährige per sofort alle Aufgaben bei GC ab. «Das AWSL-Team ist erfolgreich zusammengestellt, der Staff gefestigt und die GC-Frauen stehen in den Playoffs. Erich Vogel hat einen entscheidenden Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet», lässt sich Präsident Heinz Spross in der Mitteilung zitieren. «Er zieht sich nach getaner Arbeit per sofort von seinen Aufgaben im GC-Frauenfussball zurück.»

Wer die vakante Position als Sportchef oder Sportchefin übernehmen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.