Ode an die Textilindustrie So tritt unsere Nati an der Heim-EM auf

Die Nati-Shirts sind da! Ramona Bachmann & Co. laufen für ihre Duelle an der Heim-EM Anfang Juli ganz in Rot auf. Das Trikot sei aber auch eine Ode an die Schweizer Textilindustrie.

Publiziert: 09:24 Uhr | Aktualisiert: vor 47 Minuten