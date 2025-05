1/7 Fällt der Rekord von 10'647 Fans im Wankdorf? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts YB-Frauen gegen GC im Meisterschaftsfinale, Rekordkulisse erwartet

Michèle Schmölzer leitet das Spiel, VAR kommt zum Einsatz

Über 7000 Tickets bereits verkauft, Jugendliche bis 16 gratis

Christian Finkbeiner

Um 17 Uhr empfängt YB GC zum Rückspiel des Playoff-Finals. Die Partie gibts live bei Blick im Ticker. Und hier gibts die wichtigsten Infos schon vorab.

Fällt der Zuschauer-Rekord?

10’647 Fans waren vor Ort, als YB zum Abschluss der Regular Season mit einem 1:0 gegen GC im Wankdorf den Quali-Sieg eintütete – Rekord für ein Frauen-Spiel auf Klubebene in der Schweiz. Wird dieser nun am Samstag übertroffen? Bis 48 Stunden vor dem Spiel waren gut 7000 Tickets abgesetzt worden. Diese kosten 10 Franken, Jugendliche bis 16 Jahren sind in Begleitung einer erwachsenen Person gratis.

Schmölzer pfeift das Final-Rückspiel

Geleitet wird das Final-Rückspiel von Michèle Schmölzer (33). Die Aargauerin ist seit 2019 Fifa-Schiedsrichterin. Im letzten Oktober war Schmölzer Mutter geworden. Während der Schwangerschaft und nach dem Mutterschaftsurlaub kam sie regelmässig im Video Operation Room zum Einsatz. Wie im Cupfinal und im Hinspiel kommt auch im Wankdorf der VAR zum Einsatz.

Ivelj vor Rückkehr

Noemi Ivelj (18) war der GC-Pechvogel in diesen Playoffs. Die Nati-Spielerin fiel im Viertelfinal-Hinspiel gegen Servette (1:1) mit einer Knieverletzung aus. Nun steht der Teenager vor seinem Comeback. Im Final-Rückspiel dürfte die Mittelfeldspielerin zumindest auf der Bank Platz nehmen. Noch offen ist, ob YB-Youngster Naomi Luyet (19), die zur Spielerin der Saison gewählt wurde, nach ihrer langen Verletzungspause im letzten Spiel der Saison ihr Comeback feiert.

Freinacht in Bern bei YB-Titelgewinn

Die Stadt Bern bewilligt eine Freinacht von Samstag auf Sonntag, sollten die YB-Frauen den Titel gewinnen. Für die Bernerinnen wäre es der erste Meistertitel seit 2011, der zweite unter dem Label YB. Zuvor gewann der FFC Bern zehn Meistertitel, ehe dieser 2009 bei YB integriert wurde. Verteidigt GC seinen Ein-Tor-Vorsprung aus dem Hinspiel, wäre es der erste Meistertitel für die Zürcherinnen.

Meister in der Champions League

Der Meister nimmt in der nächsten Saison an der Qualifikation für die Champions League teil. Diese wird neu analog wie bei den Männern nicht mehr in einer Gruppenphase, sondern in einem Liga-Format gespielt, für das sich 18 Teams qualifizieren. Der Verlierer des Playoff-Finals nimmt am in der Saison 2025/26 erstmals ausgetragenen Women's Europa Cup teil. Dieser ist ein reiner K.o.-Wettbewerb, der bis zum Final in Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.