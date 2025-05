Anpfiff

Los geht's! Schiedsrichterin Deoborah Anex pfeift die Partie an. Sie wird heute unterstützt von Sabrina Keinersdorfer und Belinda Pierre-Brem an den Seitenlinie. Ausserdem steht für die Final-Partie mit Anojen Kanagasingam auch ein VAR im Einsatz, dies war in den vorherigen Spielen der Women's Super League noch nicht der Fall.