Viele Fragezeichen bei den Baslern «Was FCB? Ihr wollt Meister werden?»

Der FCB macht nicht den Anschein, als wolle er Meister werden. So geht es jedenfalls Blick-Fussballreporter Florian Raz, der den emotionalsten Ausbruch in seiner «FORZA!»-Karriere hinlegt. Zusammen mit Blick-Fussballchef Tobias Wedermann spricht er über den Meister.