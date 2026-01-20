DE
Viele Fragezeichen bei den Baslern
«Was FCB? Ihr wollt Meister werden?»

Der FCB macht nicht den Anschein, als wolle er Meister werden. So geht es jedenfalls Blick-Fussballreporter Florian Raz, der den emotionalsten Ausbruch in seiner «FORZA!»-Karriere hinlegt. Zusammen mit Blick-Fussballchef Tobias Wedermann spricht er über den Meister.
Publiziert: vor 37 Minuten
Tobias Wedermann und Florian Raz
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 69
