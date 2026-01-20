«Ist Barth Constantin der beste Sportchef der Liga?»
Im Vergleich zu den letzten Jahren scheinen die Sion-Transfers der Neuzeit zu fruchten. Mit Platz fünf in der Tabelle ist man sogar vor YB. «Ist Barth Constantin der beste Sportchef der Liga?», fragt sich Blick-Fussballchef Tobias Wedermann im Fussballpodcast «FORZA!».
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 69