«Das ist historisch schlecht»
Nun hat Scheiblehner sogar Schällibaum abgelöst

Vier Siege aus den ersten 20 Spielen als GC-Trainer. Nun hat Gerald Scheiblehner auch Ex-Coach Schällibaum abgelöst. Im Fussballpodcast «FORZA!» sprechen Blick-Fussballchef Tobias Wedermann und Fussballreporter Florian Raz über GC's Abwärtsspirale.
Publiziert: vor 21 Minuten
Tobias Wedermann und Florian Raz
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 69
