«Da würde ich mir als YB wirklich Gedanken machen»
Bei der 1:3-Niederlage gegen Lausanne hat sich die Gegentribühne während der zweiten Halbzeit stetig geleert. «Da muss sich YB wirklich Gedanken machen», meint Fussballreporter Florian Raz im «FORZA!». Über die Berner spricht er mit Blick-Fussballchef Toboias Wedermann.
Die Highlights des Fussball-Podcasts «FORZA!» – Folge 69