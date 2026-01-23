Luzern in der Krise «Bringt Frick diesen Zug nochmals zurück aufs Gleis?»

Der FC Luzern steckt in der Krise. Der Rückstand zur Championship Group beträgt bereits acht Punkte. Kann Trainer Mario Frick die Zentralschweizer noch zurück aufs Gleis bringen? Darüber sprechen Tobias Wedermann und Florian Raz im Fussballpodcast «FORZA!».