Mehr als dreieinhalb Monate nach Ägyptens WM-Aus gegen Argentinien greift die Fifa durch: Trainer Hossam Hassan und Manager Ibrahim Hassan werden je drei Spiele gesperrt. Spieler Mostafa Ziko fünf.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Das WM-Aus im Achtelfinal gegen Argentinien hat für drei Ägypter ein Nachspiel. Die Disziplinarkommission des Weltverbandes Fifa sperrt Nationaltrainer Hossam Hassan (60) und seinen Zwillingsbruder Ibrahim Hassan (60), der als Teammanager arbeitet, für jeweils drei Länderspiele. Flügelspieler Mostafa Ziko (29) muss sogar für fünf Partien aussetzen. Das teilte der ägyptische Fussballverband am Montag mit.

Auslöser ist das hitzige Nachspiel im WM-Achtelfinal in Atlanta (USA). Ägypten verlor gegen die Argentinier mit 2:3 in der Nachspielzeit.

Ein Treffer von Ziko wurde zuvor wegen eines Fouls aberkannt. In der Schlussphase forderten die Ägypter zudem einen Penalty, als es gerade 2:2 stand. Der Pfiff blieb aus, kurz darauf traf Argentinien zum diskussionsreichen Sieg.

Ägypten prüft noch weitere Schritte

Nach dem Schlusspfiff kritisierte Trainer Hossam Hassan die Schiedsrichterentscheidungen scharf. Ziko soll den Unparteiischen in einem Interview nach dem Spiel beleidigt haben. Auch Ibrahim Hassan geriet wegen der Reaktionen nach dem Aus ins Visier der Fifa.

Der ägyptische Fussballverband will die Sanktionen nicht einfach hinnehmen. Er hat bei der Disziplinarkommission der Fifa eine ausführliche Begründung verlangt. Danach will er seine rechtlichen Möglichkeiten prüfen und entscheiden, ob er Berufung einlegt.