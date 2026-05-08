Bundesliga kassiert Europacup-Dämpfer trotz Freiburgs Coup

Trotz Freiburgs Einzug in den Europa-League-Final gibts für die Bundesliga keinen fünften Champions-League-Platz. Schuld daran ist ein spanischer Vertreter, der LaLiga das zusätzliche Ticket für die Königsklasse sichert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bundesliga erhält keinen Extraplatz für die Champions League 2026/27

Rayo Vallecano sichert Spanien 2. Rang im Uefa-Verbandsranking

Dreikampf in Bundesliga um Platz 4: Leverkusen, Stuttgart, Hoffenheim bei 58 Punkten

Davide Malinconico Redaktor Sport

Nun ist es fix: Die Bundesliga erhält keinen Extraplatz für die Champions League. Und das, obwohl dem SC Freiburg nach dem 3:1-Sieg gegen Braga der Finaleinzug in der Europa League gelingt. Bis zuletzt gab es in Deutschland Hoffnung, im Uefa-Verbandsranking den 2. Platz zu ergattern, der einen fünften Startplatz für die Königsklasse mit sich bringt.

Weil sich aber der spanische Vertreter Rayo Vallecano für den Conference-League-Final qualifiziert hat, sind die Iberer nicht mehr von ebendiesem 2. Rang zu verdrängen. Damit wird der diesjährige Tabellenfünfte von LaLiga – und nicht jener aus der Bundesliga – in der kommenden Saison in der Königsklasse spielen. Dort kämpfen vor allem Real Betis (mit Ricardo Rodriguez) und Celta Vigo nun um das 5. CL-Ticket.

Selbst ein Finalsieg der Freiburger gegen Aston Villa (20. Mai, 21 Uhr) kann an diesem Ausgang nichts mehr ändern. Mit 22,093 Punkten liegt Spanien mittlerweile uneinholbar vor der Bundesliga (21,785). Besonders bitter: Ein in der Nachspielzeit von Strassburg verschossener Elfmeter besiegelt das deutsche Schicksal. Bei einem Remis wäre die Entscheidung um den begehrten Zusatzplatz erst im Fernduell der anstehenden Finalpartien gefallen.

Leverkusen, Stuttgart oder doch Hoffenheim?

Der Kampf um die CL-Plätze in der Bundesliga sieht wie folgt aus: Meister Bayern und der BVB haben ihre Tickets bereits sicher. Auch für das drittplatzierte RB Leipzig sieht es gut aus: Bei zwei verbleibenden Spielen und vier Punkten Vorsprung können die Roten Bullen ihre CL-Rückkehr mit einem Heimsieg am Samstag gegen das abstiegsgefährdete St. Pauli perfekt machen.

Dann gibts einen Dreikampf um Platz 4 mit Leverkusen, Stuttgart und Hoffenheim – alle liegen aktuell bei 58 Punkten, und nur einer schafft den Sprung in die Königsklasse. Besonders brisant: Der VfB und Leverkusen treffen am Samstag (15.30 Uhr) aufeinander.

Deutschland könnte aber dennoch fünf Vertreter in der kommenden Champions-League-Saison stellen. Gewinnt Freiburg den Europa-League-Final, ist man direkt für die Königsklasse qualifiziert – unabhängig von der Platzierung in der Tabelle.