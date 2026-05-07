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Schiedsrichter
Referee
Davide
Massa
Italien
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Donnerstag
07. Mai 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Freiburg im Breisgau, Deutschland
Europa-Park-Stadion
Kapazität
34'700
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