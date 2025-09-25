Während YB am Donnerstagabend gegen Panathinaikos spielt, zeigt das SRF Aston Villa gegen Bologna. Es werden in den nächsten Runden auch Basel und YB im Free-TV zu sehen sein werden. Den Anfang machen wird Basel mit seinem Heimspiel gegen Stuttgart am 2. Oktober.

1/5 Das erste YB-Spiel in der Europa League kommt nicht im Free-TV. Foto: BENJAMIN SOLAND

Darum gehts SRF zeigt Aston Villa gegen Bologna statt YB-Spiel im Free-TV

SRG und Blue entscheiden gemeinsam über die Auswahl der Livespiele

Carlo Steiner Redaktor Sport

Mit Basel und YB spielen zwei Schweizer Teams in der Europa League. Und das SRF hat die Rechte, ein Spiel pro Runde im Free-TV zu zeigen. Wer sich nun aber auf das Spiel der Young Boys gegen Panathinaikos Athen ohne Blue-Abo gefreut hat, wird enttäuscht. Stattdessen zeigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Partie zwischen Aston Villa und Bologna. Warum denn das?

«Wir besitzen die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele der Champions-, Europa- und Conference League. Es besteht dabei eine Sublizenz mit der SRG, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Über vertragliche Vereinbarungen in diesem Zusammenhang geben wir allerdings keine Auskunft», erklärt Blue dazu auf Blick-Anfrage.

Konkreter wird da die SRG: «Die Auswahl des Livespiels erfolgt fortlaufend in einem gemeinsamen Prozess zwischen der SRG und Blue und berücksichtigt dabei die Interessen aller sprachregionalen SRG-Sender», heisst es auf Anfrage von Blick. Und weiter: «Die Rahmenbedingungen lassen es in dieser Runde leider nicht zu, dass SRF die Partie von YB übertragen kann. Wenn immer möglich, legt SRF aber den Fokus auf die Schweizer Teams. Der Donnerstagabend wird in den kommenden Runden regelmässig zum ‹Schweizer Abend›.»

In einer Woche bietet sich die nächste Chance

Wann genau welche Partien mit Schweizer Beteiligung gratis im TV laufen werden, ist also noch nicht bekannt. Die Ankündigung des Schweizer Fernsehens legt jedoch nahe: Der FCB und YB werden beide mindestens einmal gratis zu sehen sein. Und hoffen auf mehr ist erlaubt: «Nach aktuellem Stand werden wir bei den restlichen Partien jeweils eines der beiden Europa-League-Spiele mit Schweizer Beteiligung übertragen», schreibt das SRF weiter.

Bleiben noch die Spiele von Lausanne in der Conference League, die in der Vergangenheit teilweise im Westschweizer RTS zu sehen waren. Diese werden im Free-TV jedoch nicht zu sehen sein, wenn am gleichen Tag YB oder Basel gezeigt wird. «Die Spielauswahl läuft über die SRG – das heisst, die sprachregioanlen Sender zeigen jeweils alle dasselbe Spiel.»

Die Schweizer Teams im Europacup 2. Oktober 18.45 Uhr FCSB – YB Lausanne – Breidablik 21 Uhr Basel – Stuttgart (auf SRF) 23. Oktober 18.45 Uhr Lyon – Basel 21 Uhr YB – Ludogorez Hamrun Spartans – Lausanne 6. November 18.45 Uhr Basel – FCSB 21 Uhr PAOK Saloniki – YB Lausanne Omonia Nikosia 27. November 18.45 Uhr Aston Villa – YB Lech Posen – Lausanne 21 Uhr Genk – Basel 11. Dezember 18.45 Uhr YB – Lille 21 Uhr Basel – Aston Villa Kuopion – Lausanne 18. Dezember 21 Uhr Lausanne – Fiorentina 22. Januar 18.45 Uhr YB - Lyon 21 Uhr Salzburg – Basel 29. Januar 21 Uhr Stuttgart – YB Basel – Viktoria Pilsen

Der nächste Schweizer Europacup-Abend im Free-TV folgt bereits nächsten Donnerstag (2. Oktober): Das Spiel zwischen Basel und dem VfB Stuttgart (21 Uhr) kommt live im SRF. Der TV-Plan für die restlichen Spiele steht noch nicht fest. Diese Woche müssen die Schweizer Fans noch mit Nati-Spieler Remo Freuler bei Bologna vorliebnehmen.