Darum gehts
- SRF zeigt Aston Villa gegen Bologna statt YB-Spiel im Free-TV
- SRG und Blue entscheiden gemeinsam über die Auswahl der Livespiele
- Nächste Woche starten drei Schweizer Teams in europäische Wettbewerbe
Mit Basel und YB spielen zwei Schweizer Teams in der Europa League. Und das SRF hat die Rechte, ein Spiel pro Runde im Free-TV zu zeigen. Wer sich nun aber auf das Spiel der Young Boys gegen Panathinaikos Athen ohne Blue-Abo gefreut hat, wird enttäuscht. Stattdessen zeigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Partie zwischen Aston Villa und Bologna. Warum denn das?
«Wir besitzen die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele der Champions-, Europa- und Conference League. Es besteht dabei eine Sublizenz mit der SRG, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Über vertragliche Vereinbarungen in diesem Zusammenhang geben wir allerdings keine Auskunft», erklärt Blue dazu auf Blick-Anfrage.
Konkreter wird da die SRG: «Die Auswahl des Livespiels erfolgt fortlaufend in einem gemeinsamen Prozess zwischen der SRG und Blue und berücksichtigt dabei die Interessen aller sprachregionalen SRG-Sender», heisst es auf Anfrage von Blick. Und weiter: «Die Rahmenbedingungen lassen es in dieser Runde leider nicht zu, dass SRF die Partie von YB übertragen kann. Wenn immer möglich, legt SRF aber den Fokus auf die Schweizer Teams. Der Donnerstagabend wird in den kommenden Runden regelmässig zum ‹Schweizer Abend›.»
In einer Woche bietet sich die nächste Chance
Wann genau welche Partien mit Schweizer Beteiligung gratis im TV laufen werden, ist also noch nicht bekannt. Die Ankündigung des Schweizer Fernsehens legt jedoch nahe: Der FCB und YB werden beide mindestens einmal gratis zu sehen sein. Und hoffen auf mehr ist erlaubt: «Nach aktuellem Stand werden wir bei den restlichen Partien jeweils eines der beiden Europa-League-Spiele mit Schweizer Beteiligung übertragen», schreibt das SRF weiter.
Bleiben noch die Spiele von Lausanne in der Conference League, die in der Vergangenheit teilweise im Westschweizer RTS zu sehen waren. Diese werden im Free-TV jedoch nicht zu sehen sein, wenn am gleichen Tag YB oder Basel gezeigt wird. «Die Spielauswahl läuft über die SRG – das heisst, die sprachregioanlen Sender zeigen jeweils alle dasselbe Spiel.»
2. Oktober
18.45 Uhr
FCSB – YB
Lausanne – Breidablik
21 Uhr
Basel – Stuttgart (auf SRF)
23. Oktober
18.45 Uhr
Lyon – Basel
21 Uhr
YB – Ludogorez
Hamrun Spartans – Lausanne
6. November
18.45 Uhr
Basel – FCSB
21 Uhr
PAOK Saloniki – YB
Lausanne Omonia Nikosia
27. November
18.45 Uhr
Aston Villa – YB
Lech Posen – Lausanne
21 Uhr
Genk – Basel
11. Dezember
18.45 Uhr
YB – Lille
21 Uhr
Basel – Aston Villa
Kuopion – Lausanne
18. Dezember
21 Uhr
Lausanne – Fiorentina
22. Januar
18.45 Uhr
YB - Lyon
21 Uhr
Salzburg – Basel
29. Januar
21 Uhr
Stuttgart – YB
Basel – Viktoria Pilsen
2. Oktober
18.45 Uhr
FCSB – YB
Lausanne – Breidablik
21 Uhr
Basel – Stuttgart (auf SRF)
23. Oktober
18.45 Uhr
Lyon – Basel
21 Uhr
YB – Ludogorez
Hamrun Spartans – Lausanne
6. November
18.45 Uhr
Basel – FCSB
21 Uhr
PAOK Saloniki – YB
Lausanne Omonia Nikosia
27. November
18.45 Uhr
Aston Villa – YB
Lech Posen – Lausanne
21 Uhr
Genk – Basel
11. Dezember
18.45 Uhr
YB – Lille
21 Uhr
Basel – Aston Villa
Kuopion – Lausanne
18. Dezember
21 Uhr
Lausanne – Fiorentina
22. Januar
18.45 Uhr
YB - Lyon
21 Uhr
Salzburg – Basel
29. Januar
21 Uhr
Stuttgart – YB
Basel – Viktoria Pilsen
Der nächste Schweizer Europacup-Abend im Free-TV folgt bereits nächsten Donnerstag (2. Oktober): Das Spiel zwischen Basel und dem VfB Stuttgart (21 Uhr) kommt live im SRF. Der TV-Plan für die restlichen Spiele steht noch nicht fest. Diese Woche müssen die Schweizer Fans noch mit Nati-Spieler Remo Freuler bei Bologna vorliebnehmen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1
2
3
2
1
2
3
3
1
1
3
3
1
1
3
5
1
1
3
6
1
1
3
7
1
0
1
8
1
0
1
9
1
0
1
10
1
0
1
11
1
0
1
11
1
0
1
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
13
0
0
0
31
1
-1
0
32
1
-1
0
32
1
-1
0
34
1
-1
0
35
1
-2
0
36
1
-2
0