Stattdessen läuft Bologna im Free-TV
Darum zeigt SRF nicht YB gegen Panathinaikos

Während YB am Donnerstagabend gegen Panathinaikos spielt, zeigt das SRF Aston Villa gegen Bologna. Es werden in den nächsten Runden auch Basel und YB im Free-TV zu sehen sein werden. Den Anfang machen wird Basel mit seinem Heimspiel gegen Stuttgart am 2. Oktober.
  • SRF zeigt Aston Villa gegen Bologna statt YB-Spiel im Free-TV
  • SRG und Blue entscheiden gemeinsam über die Auswahl der Livespiele
  • Nächste Woche starten drei Schweizer Teams in europäische Wettbewerbe
Mit Basel und YB spielen zwei Schweizer Teams in der Europa League. Und das SRF hat die Rechte, ein Spiel pro Runde im Free-TV zu zeigen. Wer sich nun aber auf das Spiel der Young Boys gegen Panathinaikos Athen ohne Blue-Abo gefreut hat, wird enttäuscht. Stattdessen zeigt das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Partie zwischen Aston Villa und Bologna. Warum denn das?

«Wir besitzen die Übertragungsrechte für sämtliche Spiele der Champions-, Europa- und Conference League. Es besteht dabei eine Sublizenz mit der SRG, die an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Über vertragliche Vereinbarungen in diesem Zusammenhang geben wir allerdings keine Auskunft», erklärt Blue dazu auf Blick-Anfrage. 

Konkreter wird da die SRG: «Die Auswahl des Livespiels erfolgt fortlaufend in einem gemeinsamen Prozess zwischen der SRG und Blue und berücksichtigt dabei die Interessen aller sprachregionalen SRG-Sender», heisst es auf Anfrage von Blick. Und weiter: «Die Rahmenbedingungen lassen es in dieser Runde leider nicht zu, dass SRF die Partie von YB übertragen kann. Wenn immer möglich, legt SRF aber den Fokus auf die Schweizer Teams. Der Donnerstagabend wird in den kommenden Runden regelmässig zum ‹Schweizer Abend›.» 

In einer Woche bietet sich die nächste Chance

Wann genau welche Partien mit Schweizer Beteiligung gratis im TV laufen werden, ist also noch nicht bekannt. Die Ankündigung des Schweizer Fernsehens legt jedoch nahe: Der FCB und YB werden beide mindestens einmal gratis zu sehen sein. Und hoffen auf mehr ist erlaubt: «Nach aktuellem Stand werden wir bei den restlichen Partien jeweils eines der beiden Europa-League-Spiele mit Schweizer Beteiligung übertragen», schreibt das SRF weiter. 

Bleiben noch die Spiele von Lausanne in der Conference League, die in der Vergangenheit teilweise im Westschweizer RTS zu sehen waren. Diese werden im Free-TV jedoch nicht zu sehen sein, wenn am gleichen Tag YB oder Basel gezeigt wird. «Die Spielauswahl läuft über die SRG – das heisst, die sprachregioanlen Sender zeigen jeweils alle dasselbe Spiel.»

Die Schweizer Teams im Europacup

Der nächste Schweizer Europacup-Abend im Free-TV folgt bereits nächsten Donnerstag (2. Oktober): Das Spiel zwischen Basel und dem VfB Stuttgart (21 Uhr) kommt live im SRF. Der TV-Plan für die restlichen Spiele steht noch nicht fest. Diese Woche müssen die Schweizer Fans noch mit Nati-Spieler Remo Freuler bei Bologna vorliebnehmen. 

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
1
2
3
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1
2
3
3
AS Rom
AS Rom
1
1
3
3
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
1
1
3
5
SC Freiburg
SC Freiburg
1
1
3
6
SC Braga
SC Braga
1
1
3
7
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
0
1
8
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
1
0
1
9
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
1
0
1
10
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
1
0
1
11
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
1
0
1
11
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
1
0
1
13
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
13
Bologna FC
Bologna FC
0
0
0
13
FC Porto
FC Porto
0
0
0
13
FC Salzburg
FC Salzburg
0
0
0
13
FC Utrecht
FC Utrecht
0
0
0
13
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
0
0
0
13
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
0
0
0
13
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
0
0
0
13
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
0
0
0
13
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
0
0
0
13
KRC Genk
KRC Genk
0
0
0
13
OSC Lille
OSC Lille
0
0
0
13
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0
0
0
13
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
0
0
0
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
0
0
0
13
SK Brann
SK Brann
0
0
0
13
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
13
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
31
FC Basel
FC Basel
1
-1
0
32
Malmö FF
Malmö FF
1
-1
0
32
OGC Nizza
OGC Nizza
1
-1
0
34
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
35
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
1
-2
0
36
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
1
-2
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
