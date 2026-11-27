Georgien, Marseille, Sunderland: Der Europa-League-Abend am Donnerstag wird von heftigen Ausschreitungen überschattet. Die Partie zwischen Besiktas und Hapoel Be'er Scheva muss gar unterbrochen werden.

Darum gehts Nach Schlägereien zwischen Polizei und Besiktas-Fans wird das Spiel in Batumi unterbrochen

In Marseille müssen nach Schlägereien vor dem Spiel fünf bulgarische Fans ins Spital gebracht werden

In Sunderland entfernt die Polizei trotz eines Fanverbots angereiste Bialystok-Fans aus dem Stadion

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Fliegende Stühle in Georgien

Die angespannte Lage im Nahen Osten rund um den Gaza-Krieg hat bereits im Vorfeld ihren Schatten auf das Duell zwischen Besiktas Istanbul und dem israelischen Vertreter Hapoel Be'er Scheva geworfen: Die Europa-League-Partie ist aufgrund von Sicherheitsbedenken aus der türkischen Metropole in die georgische Hafenstadt Batumi verlegt worden. Zum Eklat kommt es trotzdem: Aufgrund von wüsten Schlägereien zwischen der georgischen Polizei und den türkischen Anhängern auf den Rängen muss das Spiel nach 25 Minuten gar unterbrochen werden.

Auslöser der Unruhen sollen laut Medienberichten von Besiktas-Fans präsentierte Palästina-Flaggen und antiisraelische Parolen gewesen sein, die einen Einsatz der georgischen Polizei im türkischen Fanblock zur Folge haben. Dort eskaliert die Lage dann endgültig: Videos in den sozialen Medien zeigen, wie herausgerissene Stühle in Richtung der Sicherheitskräfte fliegen. Die Polizei reagiert mit Pfefferspray. Und ein Fan soll nach einem Sturz gar mit der Trage abtransportiert worden sein.

Besiktas gewinnt schliesslich mit 2:1 – das Resultat ist nach Spielschluss aber kaum ein Thema. Vielmehr beklagt sich Besiktas über die «unverhältnismässige Gewaltanwendung» der lokalen Sicherheitskräfte. Und auch der türkische Fussballverband spricht in einem kurz nach Spielschluss veröffentlichten Statement von einem «inakzeptablen Verhalten gegenüber unserem Klub».

Schlägereien in Marseille

In Marseille knallt es am Donnerstag schon vor dem Spiel: Unmittelbar vor Anpfiff stürmen teils vermummte französische Fans in Richtung der Anhänger des bulgarischen Vereins Lewski Sofia, die laut der französischen «L'Équipe» zuvor teilweise rechtsextreme Gesten gezeigt haben. Am Zaun, der den Gästesektor vom Rest des Stadions trennt, kommt es dann zu Schlägereien, wobei auch Gürtel und Fahnenstangen eingesetzt werden. Die traurige Bilanz: Fünf bulgarische Fans müssen anschliessend im Spital behandelt werden. Bis die Polizei die Fanlager trennen kann, vergehen mehrere Minuten. Danach beruhigt sich die Situation schnell. Das Spiel verläuft ohne grössere Zwischenfälle und endet mit einem 1:0-Heimsieg für Marseille.

Die brutalen Szenen in Marseille beschäftigen auch die Politik auf höchster Ebene: «Die Bilder aus Marseille sind schockierend», schreibt die bulgarische Präsidentin Ilijana Jotowa (62) noch am Donnerstagabend auf Facebook und fordert von den französischen Behörden eine lückenlose Aufklärung. Auch ihr französisches Pendant Emmanuel Macron (48) verurteilt die «Gewalthandlungen gegen die bulgarischen Anhänger aufs Schärfste», wie der Élysée-Palast verlauten lässt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Polnische Fans ignorieren Verbot in Sunderland

Eigentlich sind am Donnerstag beim Gastspiel in Sunderland aufgrund früherer Ausschreitungen keine Fans von Jagiellonia Bialystok zugelassen. Dennoch reisen laut der britischen «Sun» rund 50 polnische Anhänger in den Norden Englands, verschaffen sich gar Zutritt zum Stadion und sorgen in den Anfangsminuten der Partie in einem eigentlich für Heimfans vorgesehenen Sektor für Unruhe. Die Polizei reagiert aber schnell und wirft die unerwünschten Gäste aus dem Stadion – das Geschehen auf dem Platz, wo Sunderland ohne den verletzten Granit Xhaka (34) nicht über ein 1:1 hinauskommt, wird nicht beeinflusst.