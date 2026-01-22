Während es für YB in der Meisterschaft desaströs läuft, haben die Berner in der Europa League gegen Lyon einen ersten Matchball. Lausanne-Sportchef und Ex-Lyon-Scout Stéphane Henchoz ordnet deren Chancen ein. Sie stünden trotz allem gut.

YB trifft am Donnerstag im Wankdorf in der Europa League auf Lyon

Lyon nach massiven finanziellen Problemen mit jungem Team und Wunderkind Endrick

Mit einem Sieg stehen die Berner mit «extremer Wahrscheinlicheit» in den Playoffs

5:0 in Lausanne. 3:1 in Bern. Lausanne hat YB diese Saison zweimal sehr, sehr wehgetan. Das erste Mal, weil man sich in Bern eine derartige Demütigung nicht vorstellen konnte. Das zweite Mal, weil man bei YB dachte, im neuen Jahr werde alles besser. Und der Mann, der dieses Team von Lausanne zusammengestellt hat (das übrigens in der Conference League überwintert und im Februar zu den Playoffs gegen Sigma Olmütz antritt), heisst Stéphane Henchoz (51). Der 72-fache Internationale kennt also YB aus dem Effeff. Wie auch Lyon, den Europa-League-Gegner der Berner. Henchoz amtete für OL von 2022 bis 2024 als Scout.

Lyon ist zuletzt zweimal zwangsrelegiert worden

Den aktuellen Zustand des siebenfachen französischen Meisters bezeichnet Henchoz als «im Wiederaufbau». Anfang des Jahrtausends hat der Klub die Ligue 1 dominiert, holte sich all seine sieben Titel in Folge. «Diese Zeiten sind aber vorbei. Finanzielle Probleme haben zu einem Neuanfang geführt.» Sowohl Ende der vorletzten wie auch der letzten Saison ist der Klub von der französischen Finanzaufsicht zwangsrelegiert worden, weil der Schuldenberg auf über 500 Millionen Euro angewachsen war. Doch im Sommer kommt die Rettung in der Person der aus Südkorea stammenden US-Geschäftsfrau Michele Kang, die bereits das Frauenteam von Lyon gekauft hatte. Sie übernimmt das Präsidium und legt einen plausiblen Sanierungsplan vor. Lyons Rekurs wird gutgeheissen. Unter Auflagen: Verkauf von Grossverdienern, Lohnsenkungen, keine teuren Transfers mehr.

Ein Ex-Bayern-Star, ein Weltmeister, ein Afrika-Cup-Gewinner

«So spielt nun ein sehr junges Team mit vielen Spielern aus der eigenen Akademie – aber das äusserst erfolgreich!», so Henchoz. «Man steht sogar besser da als letzte Saison, als OL Sechster wurde. Unter diesen Voraussetzungen ist das top!» Gut, einige bekannte Spieler seien nach wie vor hier. «Da ist mal Nicolas Tagliafico, der argentinische Weltmeister, den wir zu meiner Zeit nach Lyon holten. Dann der ehemalige Bayern- und Nationalspieler von Frankreich, Corentin Tolisso, Captain des Teams. Afrika-Cup-Sieger Moussa Niakhaté aus Senegal, der gegen YB kaum spielen wird.» Und natürlich das brasilianische Wunderkind Endrick (19), das Anfang Jahr von Real Madrid an Lyon ausgeliehen wurde. In seinem ersten Spiel, dem Cup-Sechzehntelfinal gegen Lille, schiesst Endrick gleich sein erstes Tor. Im ersten Ligue-1-Match gegen Brest bucht er einen Assist. Zu Real gestossen war der Brasil-Boy im Sommer 2024, als er 18 geworden war. Gekauft hatten ihn die Königlichen schon zwei Jahre zuvor, für rund 50 Millionen Euro. Für die Europa League ist Endrick noch nicht spielberechtigt Ein Vorteil? «Nein», sagt Trainer Gerardo Seoane. «In diesem Kader ist auch so enorme Qualität.»

Henchoz hofft auf das internationale Gesicht von YB

Hat denn YB eine Chance gegen dieses französische Spitzenteam? «Das Spiel gegen Lille hat gezeigt, dass die Berner die nötige Klasse haben, um in solch einem Spiel zu bestehen», denkt Henchoz. «Das ist nach wie vor ein Team, das auch für internationale Spiele konstruiert wurde, mit einer starken, breiten Ersatzbank. Wir als Lausanne können jedenfalls nie in ein Spiel gegen die Berner steigen und sagen: Die müssen wir schlagen.» Es müsse immer alles zusammenstimmen. So wie bei den beiden Siegen in dieser Saison. «Na ja, wir haben schon auch die Spieler für solche Leistungen», sagt Henchoz lächelnd. Dennoch bleiben Leistungen wie jene gegen die Waadtländer rätselhaft. «Ich kann mir das nicht erklären. Denn bei unserem 3:1-Sieg war das Resultat absolut korrekt. Anderes Beispiel: Das 0:5 in der Tuilière folgte drei Tage nach dem souveränen 2:0-Sieg von YB beim FC Steaua Bukarest. Solche Siege wie in Bukarest, oder gegen Lille kommen doch nicht zufällig zustande. Wenn du die schlägst, hast du das Niveau. Ich habe jedenfalls keine Antwort.»

Nun hofft Henchoz, dass YB gegen Lyon sein internationales Gesicht zeigt. «Die Berner haben alle Möglichkeiten, zu wiederholen, was ihnen gegen Lille gelungen ist. Denn Lyon und Lille, das ist praktisch dasselbe Leistungsvermögen.» Das Einzige, was gegen YB spricht: «Der Ausfall von Jaouen Hadjam tut den Bernern extrem weh. Er ist einer der besten Spieler unserer Liga.»

KI sagt: Ein Sieg reicht mit «extremer Wahrscheinlichkeit»

Die Ausgangslage: Gewinnt YB gegen Lyon, stehen die Berner mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Playoffs, auch wenn sie in Stuttgart verlieren sollten. Dann hätten sie 12 Punkte. Letzte Saison reichte das. Auch KI sagt, dass eine «extreme Wahrscheinlichkeit» gegeben sei, aber keine mathematische. Bei einem Punkt gegen Lyon würde ein weiterer in Stuttgart wahrscheinlich reichen. Bei einer Niederlage am Donnerstag brauchts einen Sieg im Schwabenland.

