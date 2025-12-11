Wenig geprüft. Spielte in der ersten Halbzeit einen fürchterlichen Fehlpass, den der angespielte Franzose zu dessen Glück unsauber stoppte.
Unaufgeregte, saubere Verteidigungsarbeit. Auf ihn ist halt schlicht Verlass.
Der grosse Wüthrich ist zurück! Steht wie eine Eiche seinen Mann und lässt nichts anbrennen. Kratzt sich fast alle hohen Bälle.
Für ihn gilt dasselbe wie für Wüthrich: Stark, abgeklärt, praktisch fehlerlos. Wenn das Duo Benito/Wüthrich so auftritt, ist es eine der besten Innenverteidigungen der Super League.
Konzentrierte Leistung, auch wenn er doch einen unnötigen Fehlpass drin hatte und das eine oder andere Solo halt schon sehr, sehr optimistisch ist – und entsprechend auch oft scheitert.
Er muss Selbstvertrauen haben und den Rückhalt des Trainers spüren. Dann ist er ein wunderbarer polyvalenter SL-Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung wie auch im defensiven Mittelfeld wie an diesem Abend überdurchschnittlich sein kann.
Unauffällig, was als Sechser sicher kein schlechtes Zeugnis ist, wirkt aber immer ein bisschen zu wenig energetisch, um im letzten Drittel Entscheidendes bewirken zu können.
Der Ersatz für den verletzten Christian Fassnacht macht ein starkes, auffälliges Spiel. Und das Tor ist halt ein «typischer Males». Ein Geniestreich, wie ihn nur einer mit überragender Technik hinzaubern kann.
Der junge Tscheche spielt für den zu Beginn pausierenden Alvyn Sanches. Und liefert! Unerschrocken, mutig, stark. Sein Ball, der an die Hand von André geht (52.) hat in anderen Spielen auch mal zu einem Penalty geführt.
Ist der Trainer da aber streng mit dem Ex-Lille-Spieler. Er sei nicht so gut gewesen wie in den letzten Spielen, sagt Trainer Gerardo Seoane, nachdem er Virginius kurz zuvor noch gelobt hatte, indem er sagte, er sehe dieses Profil von Spielern gerne, die viel Tempo hätten und im Eins-gegen-eins Risiko nähmen. Virginius holte den Penalty und die Rote Karte heraus und bereitet das 1:0 vor. Man of the Match!
Der Stossstürmer macht eigentlich ein starkes Spiel. Ist immer anspielbar. Ist variabel, dribbelt auch mal stark. Selbst gegen die gesamte Lille-Abwehr. Doch dann ist da dieser ganz schwache Elfer. Unverständlich für einen, der all seine Penaltys in dieser Saison verwandelt hat, auch einen auf europäischer Ebene gegen Ludogorets.
Der zweite Wermutstropfen neben der Sanches-Verletzung: Zoukrou kommt in der 84. Minute für Bedia und bringt es fertig, zuerst eine Gelbe Karte für ein taktisches Foul abzuholen. Was ja noch ginge. Doch dann eine zweite wegen eines Trikotzupfers. Gelbrot! Das ist dann maximal dämlich.
Zu kurz für eine Bewertung.
Zu kurz für eine Bewertung.
Zu kurz für eine Bewertung.
Zu kurz für eine Bewertung.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
6
10
15
2
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompie
6
7
14
5
SC Freiburg
6
6
14
6
Ferencvaros Budapest
6
5
14
7
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
6
4
13
9
VfB Stuttgart
6
7
12
10
AS Rom
6
5
12
11
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce Istanbul
6
4
11
13
Bologna FC
6
4
11
14
FC Viktoria Pilsen
6
4
10
15
Panathinaikos Athen
6
2
10
16
KRC Genk
6
1
10
17
FK Crvena Zvezda Belgrade
6
0
10
18
PAOK Thessaloniki
6
3
9
19
RC Celta de Vigo
6
3
9
20
OSC Lille
6
3
9
21
BSC Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets 1945 Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
GNK Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Basel
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzburg
6
-6
3
32
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
6
-16
1
36
OGC Nizza
6
-9
0