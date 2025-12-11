Alain Kunz Reporter Fussball

Marvin Keller, Note 4

Wenig geprüft. Spielte in der ersten Halbzeit einen fürchterlichen Fehlpass, den der angespielte Franzose zu dessen Glück unsauber stoppte.

Saidy Janko, Note 4

Unaufgeregte, saubere Verteidigungsarbeit. Auf ihn ist halt schlicht Verlass.

Grégory Wüthrich, Note 5

Der grosse Wüthrich ist zurück! Steht wie eine Eiche seinen Mann und lässt nichts anbrennen. Kratzt sich fast alle hohen Bälle.

Loris Benito, Note 5

Für ihn gilt dasselbe wie für Wüthrich: Stark, abgeklärt, praktisch fehlerlos. Wenn das Duo Benito/Wüthrich so auftritt, ist es eine der besten Innenverteidigungen der Super League.

Jaouen Hadjam, Note 5

Konzentrierte Leistung, auch wenn er doch einen unnötigen Fehlpass drin hatte und das eine oder andere Solo halt schon sehr, sehr optimistisch ist – und entsprechend auch oft scheitert.

Sandro Lauper, Note 5

Er muss Selbstvertrauen haben und den Rückhalt des Trainers spüren. Dann ist er ein wunderbarer polyvalenter SL-Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung wie auch im defensiven Mittelfeld wie an diesem Abend überdurchschnittlich sein kann.

Rayan Raveloson, Note 4

Unauffällig, was als Sechser sicher kein schlechtes Zeugnis ist, wirkt aber immer ein bisschen zu wenig energetisch, um im letzten Drittel Entscheidendes bewirken zu können.

Darian Males, Note 5

Der Ersatz für den verletzten Christian Fassnacht macht ein starkes, auffälliges Spiel. Und das Tor ist halt ein «typischer Males». Ein Geniestreich, wie ihn nur einer mit überragender Technik hinzaubern kann.

Dominik Pech, Note 5

Der junge Tscheche spielt für den zu Beginn pausierenden Alvyn Sanches. Und liefert! Unerschrocken, mutig, stark. Sein Ball, der an die Hand von André geht (52.) hat in anderen Spielen auch mal zu einem Penalty geführt.

Alan Virginius, Note 5

Ist der Trainer da aber streng mit dem Ex-Lille-Spieler. Er sei nicht so gut gewesen wie in den letzten Spielen, sagt Trainer Gerardo Seoane, nachdem er Virginius kurz zuvor noch gelobt hatte, indem er sagte, er sehe dieses Profil von Spielern gerne, die viel Tempo hätten und im Eins-gegen-eins Risiko nähmen. Virginius holte den Penalty und die Rote Karte heraus und bereitet das 1:0 vor. Man of the Match!

Chris Bedia, Note 4

Der Stossstürmer macht eigentlich ein starkes Spiel. Ist immer anspielbar. Ist variabel, dribbelt auch mal stark. Selbst gegen die gesamte Lille-Abwehr. Doch dann ist da dieser ganz schwache Elfer. Unverständlich für einen, der all seine Penaltys in dieser Saison verwandelt hat, auch einen auf europäischer Ebene gegen Ludogorets.

Tanguy Zoukrou, Note 1

Der zweite Wermutstropfen neben der Sanches-Verletzung: Zoukrou kommt in der 84. Minute für Bedia und bringt es fertig, zuerst eine Gelbe Karte für ein taktisches Foul abzuholen. Was ja noch ginge. Doch dann eine zweite wegen eines Trikotzupfers. Gelbrot! Das ist dann maximal dämlich.

Alvyn Sanches

Zu kurz für eine Bewertung.

Ryan Andrews

Zu kurz für eine Bewertung.

Rodri Smith

Zu kurz für eine Bewertung.

Sergio Cordova

Zu kurz für eine Bewertung.