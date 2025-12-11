DE
FR
Abonnieren
«Am Schluss verdient 1:0 gewonnen»
2:10
Males nach Sieg gegen Lille:«Am Schluss verdient 1:0 gewonnen»

YB-Noten gegen Lille
Fast alle Berner genügend – einer fällt krass ab

YB schlägt Lille im Wankdorf mit 1:0. Hier kommen die Noten der Berner.
Publiziert: 11.12.2025 um 23:43 Uhr
Kommentieren
1/11
In der ersten halben Stunde ist YB gegen Lille eine zähe Angelegenheit.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain KunzReporter Fussball

Marvin Keller, Note 4

Wenig geprüft. Spielte in der ersten Halbzeit einen fürchterlichen Fehlpass, den der angespielte Franzose zu dessen Glück unsauber stoppte. 

Saidy Janko, Note 4

Unaufgeregte, saubere Verteidigungsarbeit. Auf ihn ist halt schlicht Verlass. 

Grégory Wüthrich, Note 5

Der grosse Wüthrich ist zurück! Steht wie eine Eiche seinen Mann und lässt nichts anbrennen. Kratzt sich fast alle hohen Bälle. 

Loris Benito, Note 5

Für ihn gilt dasselbe wie für Wüthrich: Stark, abgeklärt, praktisch fehlerlos. Wenn das Duo Benito/Wüthrich so auftritt, ist es eine der besten Innenverteidigungen der Super League. 

Jaouen Hadjam, Note 5

Konzentrierte Leistung, auch wenn er doch einen unnötigen Fehlpass drin hatte und das eine oder andere Solo halt schon sehr, sehr optimistisch ist – und entsprechend auch oft scheitert. 

Sandro Lauper, Note 5

Er muss Selbstvertrauen haben und den Rückhalt des Trainers spüren. Dann ist er ein wunderbarer polyvalenter SL-Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung wie auch im defensiven Mittelfeld wie an diesem Abend überdurchschnittlich sein kann. 

Rayan Raveloson, Note 4

Unauffällig, was als Sechser sicher kein schlechtes Zeugnis ist, wirkt aber immer ein bisschen zu wenig energetisch, um im letzten Drittel Entscheidendes bewirken zu können. 

Darian Males, Note 5

Der Ersatz für den verletzten Christian Fassnacht macht ein starkes, auffälliges Spiel. Und das Tor ist halt ein «typischer Males». Ein Geniestreich, wie ihn nur einer mit überragender Technik hinzaubern kann. 

Dominik Pech, Note 5

Der junge Tscheche spielt für den zu Beginn pausierenden Alvyn Sanches. Und liefert! Unerschrocken, mutig, stark. Sein Ball, der an die Hand von André geht (52.) hat in anderen Spielen auch mal zu einem Penalty geführt. 

Alan Virginius, Note 5

Ist der Trainer da aber streng mit dem Ex-Lille-Spieler. Er sei nicht so gut gewesen wie in den letzten Spielen, sagt Trainer Gerardo Seoane, nachdem er Virginius kurz zuvor noch gelobt hatte, indem er sagte, er sehe dieses Profil von Spielern gerne, die viel Tempo hätten und im Eins-gegen-eins Risiko nähmen. Virginius holte den Penalty und die Rote Karte heraus und bereitet das 1:0 vor. Man of the Match! 

Chris Bedia, Note 4

Der Stossstürmer macht eigentlich ein starkes Spiel. Ist immer anspielbar. Ist variabel, dribbelt auch mal stark. Selbst gegen die gesamte Lille-Abwehr. Doch dann ist da dieser ganz schwache Elfer. Unverständlich für einen, der all seine Penaltys in dieser Saison verwandelt hat, auch einen auf europäischer Ebene gegen Ludogorets. 

Tanguy Zoukrou, Note 1

Der zweite Wermutstropfen neben der Sanches-Verletzung: Zoukrou kommt in der 84. Minute für Bedia und bringt es fertig, zuerst eine Gelbe Karte für ein taktisches Foul abzuholen. Was ja noch ginge. Doch dann eine zweite wegen eines Trikotzupfers. Gelbrot! Das ist dann maximal dämlich.

Alvyn Sanches

Zu kurz für eine Bewertung.

Ryan Andrews

Zu kurz für eine Bewertung.

Rodri Smith

Zu kurz für eine Bewertung.

Sergio Cordova

Zu kurz für eine Bewertung.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
6
10
15
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
Aston Villa
6
6
15
4
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
6
7
14
5
SC Freiburg
SC Freiburg
6
6
14
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
6
5
14
7
SC Braga
SC Braga
6
5
13
8
FC Porto
FC Porto
6
4
13
9
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
6
7
12
10
AS Rom
AS Rom
6
5
12
11
Nottingham Forest
Nottingham Forest
6
5
11
12
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
6
4
11
13
Bologna FC
Bologna FC
6
4
11
14
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
6
4
10
15
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
6
2
10
16
KRC Genk
KRC Genk
6
1
10
17
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
6
0
10
18
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
6
3
9
19
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
6
3
9
20
OSC Lille
OSC Lille
6
3
9
21
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
-4
9
22
SK Brann
SK Brann
6
-1
8
23
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
6
-3
7
24
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
6
-4
7
25
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
FC Basel
FC Basel
6
-1
6
27
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
6
-6
6
29
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
6
-4
4
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
6
-6
3
31
FC Salzburg
FC Salzburg
6
-6
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
6
-6
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
6
-8
1
34
Malmö FF
Malmö FF
6
-9
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
6
-16
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
6
-9
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys