Kevin De Bruyne begeistert ganz Belgien

Kevin De Bruyne (32) macht es seinen Trainern manchmal nicht so leicht. Der belgische Mittelfeldspieler hat ein gewisses Temperament, das er auch offen zeigt. Er hat hohe Ansprüche, auch an sich selbst, die schon manchem Trainer die Arbeit erschwert haben.

Am Samstag gegen Rumänien zeigt der Star vom englischen Meister Manchester City ein überragendes Spiel, erzielt in der 80. Minute das 2:0. Mit seinem Auftritt ist De Bruyne ein Lichtblick in der belgischen Mannschaft und macht auch jeden seiner Teamkollegen besser. Seine millimetergenauen Flanken sind ein Genuss, ebenso seine Mentalität.

Wie die Heatmap zeigt, läuft De Bruyne viel und ist fast auf dem gesamten Spielfeld aktiv. Die Belgier geben im Spiel gegen Rumänien insgesamt neun Torschüsse ab, der Wert an Expected Goals (xG) entspricht 1,87. Drei Torabschlüsse gehen auf das Konto des Captains, Belgiens Rekordtorschütze Romelu Lukaku weist mit drei Abschlüssen die gleiche Anzahl auf. Der xG-Wert von De Bruyne liegt bei 0,48. Nur Lukaku weist mit 0,66 einen höheren xG-Wert auf.

Was sind Expected Goals (xG) Der Expected Goals Wert (Deutsch: «Erwartete Tore», kurz: xG) wird aufgrund historischer Daten berechnet. Für jeden Torabschluss wird auf dieser Basis die Torwahrscheinlichkeit berechnet. Die Summe der Abschlüsse gibt somit an, wie viele Tore aus den Torabschlüssen – statistisch gesehen – hätten resultieren müssen. Wichtig: Alle Spieler werden dabei gleich behandelt. Eine Torchance für Kylian Mbappé und eines Spielers, der kaum einmal ein Tor erzielt hat, aus der gleichen Abschlussposition ergeben den identischen xG-Wert.

«Kevin war noch nie so glücklich und positiv»

Einer, der die Arbeit mit De Bruyne geniesst, ist Domenico Tedesco (38). Der Belgien-Coach lobt seinen Captain insbesondere für seine Ausstrahlung auf und neben dem Platz. «Die Leute, die ihn schon lange kennen, sagen mir, dass Kevin noch nie so glücklich und positiv war wie jetzt in der Nationalmannschaft», sagte Tedesco bei der Pressekonferenz nach dem Rumänien-Spiel.

Tedesco ist seit Februar 2023 Nationaltrainer von Belgien und betont, dass er De Bruyne daher noch nicht so gut kenne, weil dieser einen Grossteil der Qualifikation verletzungsbedingt verpasste. «Daher verlasse ich mich etwas auf das, was mir über ihn erzählt wurde. Aber man muss sich nur ansehen, was er heute Abend gezeigt hat, um von seinem Einsatz überzeugt zu sein. Er ist ein grosser Gewinn für das Team», so das Fazit des Trainers.

«Wir waren nicht verunsichert»

De Bruyne, der zum Mann des Spiels gegen Rumänien gewählt wurde, wollte nicht vertieft auf die Aussagen seines Trainers eingehen, sondern freute sich einfach über die drei Punkte. Er erklärte, dass das Auftaktspiel gegen die Slowakei (0:1-Niederlage) nicht vom Spiel her, sondern nur vom Ergebnis her schlecht gewesen sei.

«Wir waren gegen Rumänien nicht verunsichert, wir hatten einen guten Plan. Wir müssten noch mehr Tore schiessen, aber im Grossen und Ganzen war es gut. Unsere erste Halbzeit war besser als die zweite, aber wir haben verdient gewonnen», sagte der Torschütze zum 2:0, dessen Assist sich überraschenderweise Belgien-Keeper Koen Casteels gutschreiben lässt.

«Ich habe den richtigen Moment gespürt»

«Wir haben bei den Flanken von Romelu Lukaku den Raum oft nur ungenügend eingenommen. Daher versuchte ich, in den Raum zu laufen. Ich hatte ein gutes Gefühl, da Koens Ball perfekt in meinen Lauf kam, und habe den richtigen Moment gespürt», erklärt De Bruyne seinen Treffer. Es mache ihm Spass, Teil der belgischen Mannschaft zu sein. «Ich spiele seit über zehn Jahren für Belgien und habe viel Erfahrung, die ich an die Jüngeren weitergeben kann. Ich habe noch nicht entschieden, wann ich aufhören werde», so der 32-Jährige.

Kevin De Bruyne fühlt auch mit Romelu Lukaku mit, der im VAR-Pech bleibt. Der belgische Rekordtorschütze erzielte im laufenden Turnier bereits drei Tore, die jedoch alle wegen Abseits aberkannt wurden. «Für mich ist es wichtig, dass er dreimal getroffen hat. Er hat einen Assist auf Youri Tielemans gegeben und macht insgesamt einen guten Job für uns alle. Ich denke nicht, dass er frustriert ist», sagt De Bruyne über das Tor-Pech seines Teamkollegen.

Hochspannung in der Gruppe E

Diese Einschätzung teilt auch Trainer Domenico Tedesco, der sich aber trotzdem mehr Treffer seiner Mannschaft wünscht. «Wir hätten gegen Rumänien vier oder fünf Tore schiessen können. Wir hatten die Chancen und sollten diese besser zu Zählbarem ausnutzen. Wir schauen jetzt mal, was am Mittwoch passiert», schaut Tedesco auf die letzte Gruppenpartie gegen die Ukraine (ab 18 Uhr im Blick-Liveticker) voraus.

Der letzte Spieltag könnte für Hochspannung sorgen. Alle Teams der Gruppe E haben nämlich drei Punkte und somit ist alles offen für die Achtelfinal-Qualifikation.

