«Vielleicht liegt deshalb ein Vorteil bei uns»

22.06.2024, 19:06 Uhr

Fazit

Rasenalarm – dieses Mal in Frankfurt: DFB-Trainer Julian Nagelsmann hat vor dem Kracher gegen die Schweiz wegen des schlechten Rasens in der Frankfurter Arena Alarm geschlagen. Er hoffe, dass der Rasen «hält, da habe ich aber wenig Hoffnung», so der Deutsche.

Etwas lockerer sieht Murat Yakin die Situation auf der PK vor dem Spiel. Der Nati-Trainer sorgt mit seiner Antwort auf die Nagelsmann-Aussage für Lacher: «Vielleicht haben sie es mitbekommen, dass wir eine Woche auf einem schlechten Rasen trainiert haben. Vielleicht liegt deshalb ein kleiner Vorteil bei uns.»

Allgemein scheint die Stimmung gut. Liegt auch daran, dass der Druck auf Seiten der Deutschen ist, so Yakin. Dem Nati-Trainer stehen alle Spieler zur Verfügung. Einen Grund, jemandem eine Pause zu geben, sieht Yakin nicht. «Es wird ein Prestigeduell und wir wollen uns morgen von einer guten Seite präsentieren. Alles andere (der Achtelfinal, anm. d. red.) ist noch weit weg.»

Das Spiel beginnt am Sonntag um 21.00 Uhr – Blick berichtet im Liveticker.