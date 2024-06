Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/10 Seht her - ich bin wieder da! Breel Embolo sorgt an der EM wieder für positive Schlagzeilen.

Sebastian Wendel Reporter Fussball

Ein ungeschriebenes Gesetz rund um die Nati ist: Wer zusammen mit dem Trainer an die Pressekonferenz kommt, der steht auch in der Startelf. Am Vortag des EM-Krachers gegen Deutschland strengt sich Breel Embolo besonders an, aus seiner Rolle im Final um den Gruppensieg ein Geheimnis zu machen. «Ich weiss noch nicht, ob ich spiele», mimt er den Verdutzten – und schaut auf dem Podium spitzbübisch zu Murat Yakin neben ihm. Auch der grinst – und Embolo sagt weiter: «Ich verstehe, dass man davon ausgeht, weil ich hier sitze. Aber definitiv werden wir es wie immer erst am Spieltag erfahren. Ich habe den Fehler schon öfter gemacht, mich von Anfang an spielen zu sehen – und dann war es nicht so.»

Es ist nicht der einzige Lacher des gut aufgelegten Stürmers. Hauptgrund für die gute Laune: Sein Blitz-Comeback, mit dem Embolo bei den Nati-Fans die Hoffnungen auf einen EM-Coup weckt!

Mitte Mai zog sich Embolo im fünften Einsatz nach seiner neunmonatigen Kreuzbandriss-Pause eine Muskelverletzung zu. Die EM-Teilnahme stand für den Monaco-Profi auf Messers Schneide. Sogar utopisch schien damals, dass Embolo bereits im Auftaktspiel gegen Ungarn eingewechselt wird und sein Nati-Comeback nach 557 Tagen Absenz mit dem Tor zum 3:1-Schlussresultat krönt.

Selbstkritischer Embolo über private Unruhen

«Es hat mich gestresst, dass ich im letzten Jahr nicht viel spielen konnte. Doch schon nach dem Kreuzbandriss war meine Motivation, dass es eine Chance für die EM gibt. Ich habe viel investiert, dass ich jetzt hier sein kann», so Embolo.

Neben den Verletzungen machte er auch als Involvierter in Gerichtsfällen Schlagzeilen: Vor einem Jahr wurde er in Basel wegen mehrfacher Drohung verurteilt. Und vor drei Monaten tauchte er in der Anklageschrift gegen einen ehemaligen Hells Angel auf, weil er sich von diesem gefälschte Covid-Zertifikate besorgt haben soll. Nun äussert er sich erstmals dazu: «Das ist Vergangenheit. Klar: Gewisse Dinge hätte ich besser lösen können. Aber jetzt ist EM, ich möchte an Fussball denken und nur darüber reden.»

Die spezielle Beziehung zwischen Embolo und Yakin

Apropos reden: Das hat Nati-Trainer Murat Yakin im vergangenen Jahr viel über Embolo. Obwohl der Zeitpunkt der Rückkehr ins Nati-Trikot und somit auch die EM-Teilnahme lange völlig offen war, adelte Yakin ihn bei jeder Gelegenheit als «unverzichtbar». Was gleichzeitig kein positives Signal für die vermeintlichen Alternativen Noah Okafor, Zeki Amdouni oder die nicht aufgebotenen Cedric Itten und Haris Seferovic war. Embolo: «Diese Unterstützung von Murat tat natürlich sehr gut. Wir haben einen speziellen Draht, er hat mich damals in Basel zum Profi gemacht. Gemeinsam hatten wir immer einen klaren Plan für meine Rückkehr, der zum Glück aufgegangen ist.»

Embolos Startelf-Rückkehr im Deutschland-Spiel wird für ihn zum persönlichen Härtetest: Ist er nach bislang zwei Teileinsätzen körperlich in der Lage, den sehr wahrscheinlichen Achtelfinal am kommenden Samstag über die volle Distanz zu bestreiten? Neben Embolo dürfte es mit Fabian Rieder eine weitere Änderung in der Startelf geben – für sie könnten der angeschlagene Ruben Vargas und Dan Ndoye auf der Bank Platz nehmen.