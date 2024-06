18.06.2024, 16:19 Uhr

Bahnhof-Spaziergang für Nati

Das Aufwärmprogramm fürs Spiel am Mittwoch gegen Schottland beginnt für die Nati schon am Bahnhof Stuttgart: Statt wie am Freitag gleich die ersten zwei Wagen am Gleis 10, müssen Yakin und Co. die rund 300 Meter bis zum vorderen Zugende laufen. Dann macht sich ICE 516 mit sieben Minuten Verspätung auf in Richtung Köln Hauptbahnhof.