Grosses Chaos um Cupfinal-Tickets

Wie viele Plätze bleiben leer? Wie viele St.-Gallen-Fans werden sich in den Sektoren von Stade Lausanne-Ouchy einfinden? Ein solches Ticketchaos wie vor dem 101. Cupfinal gabs noch nie!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wankdorf-Stadion in Bern mit 30'500 Zuschauern für SFV-Spiel ausverkauft

SLO verschenkte 3500 Tickets an Waadtländer, um Fanzone zu füllen

14'500 Tickets für St. Gallen, 12'500 für SLO laut SFV

Der Fussballverband meldet: Wankdorf ausverkauft! Diese Woche ist kommuniziert worden, dass 29'500 Billette verkauft wurden – also alle, bis auf tausend im Fansektor von Stade Lausanne-Ouchy. «Nun hat SLO diese auch gekauft, also ist das Stadion mit 30'500 Zuschauenden ausverkauft», so SFV-Kommunikationschef Adrian Arnold zu Blick. So weit, so gut. Und doch kann es zu einem ziemlichen Chaos kommen. Denn SLO erzählt eine etwas andere Geschichte.

Der SFV sagt, dass in einer ersten Phase St. Gallen 14'500 Tickets erhalten habe und SLO 9300. Das stimme nicht, sagen die Lausanner. Sie hätten 12'500 erhalten, von denen sie 7000 genommen hätten (von denen Sponsor Pascal Roux viele kaufte, die dann gratis abgegeben wurden …), die restlichen 5500 Tickets seien an den SFV zurückgegangen. 2000 davon auf der Haupt- und Gegentribüne kamen in den freien Verkauf und waren nach wenigen Minuten weg. Die nach Eintritten lechzenden Espenfans haben zugeschlagen.

Übrige Tickets wurden verschenkt

Doch was passierte mit den restlichen 3500 in der SLO-Fanzone? Die SLO-Verantwortlichen sagen, sie hätten mit dem SFV einen Deal gemacht, dass sie versuchen würden, diese Tickets doch noch in letzter Sekunde zu verkaufen – oder zu verschenken. Und dass sie die nicht an die Frau oder den Mann gebrachten nicht kaufen müssten. So wurden viele Tickets verschenkt. An lokale Fussballklubs, aber auch an jeden anderen mit einer Waadtländer Adresse. Und weil viele St. Galler jemanden aus dem Waadtland kennen, erfuhr SLO einen ganz überraschenden Fanzuwachs …

Den Überblick hat im Klub mittlerweile niemand mehr. Fakt ist aber: Es werden wohl Tausende in Grünweiss im Waadtländer Fansektor sein. Und viele Plätze unbesetzt bleiben. Hoffentlich sind Ostschweizer und Romands auch während des Spiels noch Freunde.