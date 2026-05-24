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Cupfinal: Urs Meier analysiert Penalty für St. Gallen
«Wer sucht, der findet»
Urs Meier versteht den St. Galler Penalty nicht
In der zweiten Hälfte, mit einem Mann weniger, bekommt St. Gallen einen umstrittenen Penalty. Urs Meier kritisiert die Entscheidung – vor allem den Eingriff des VARs.
Publiziert: 19:32 Uhr
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