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«Wer sucht, der findet»
Urs Meier versteht den St. Galler Penalty nicht

In der zweiten Hälfte, mit einem Mann weniger, bekommt St. Gallen einen umstrittenen Penalty. Urs Meier kritisiert die Entscheidung – vor allem den Eingriff des VARs.
Publiziert: 19:32 Uhr
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