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Fans warten aufs Team
Prächtige Stimmung in St. Gallen nach dem Cupsieg

Prächtiges Wetter und ausgelassene Stimmung in St. Gallen nach dem Cupsieg gegen SLO. Die Fans warten aktuell auf ihre Cup-Helden, die am Abend noch in der Stadt feiern.
Publiziert: 17:54 Uhr
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