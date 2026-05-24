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Schweizer Cup
Stadt St. Gallen komplett voll mit Fans nach Cupsieg
Fans warten aufs Team
Prächtige Stimmung in St. Gallen nach dem Cupsieg
Prächtiges Wetter und ausgelassene Stimmung in St. Gallen nach dem Cupsieg gegen SLO. Die Fans warten aktuell auf ihre Cup-Helden, die am Abend noch in der Stadt feiern.
Publiziert: 17:54 Uhr
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Darya Vasylyeva
Redaktorin Social Media
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FC St. Gallen
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