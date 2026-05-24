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Schweizer Cup
Cupfinal: SLO-Captain Sutter erklärt den St. Gallen-Penalty
Er war mittendrin
So denkt der SLO-Captain über den St.-Gallen-Penalty im Cupfinal
St. Gallen bekommt in der zweiten Halbzeit einen Penalty zugesprochen. Mittendrin ist SLO-Captain Sutter. Er erklärt im Interview, was alles passiert ist.
Publiziert: 17:54 Uhr
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Alain Kunz
Reporter Fussball
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Stade-Lausanne-Ouchy
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