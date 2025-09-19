Derby im Cup! St. Gallen trifft am Samstagabend auswärts auf Wil (19 Uhr). Dort ist Ex-Nati-Verteidiger Fabian Schär Verwaltungsrat. Und Ex-Espe Michael Lang Sportchef. Das sagen die beiden zum Knüller. Das FCSG-Inside.

Darum gehts Rotation für Cup? Trainer Maassen äussert sich

Quintilla ist auf Abstellgleis gelandet

Die News der Woche

Obwohl das Transferfenster geschlossen ist, verpflichtet der FCSG mit Tiemoko Ouattara einen Offensivspieler von Servette. Weil der 20-Jährige ein lokal ausgebildeter U21–Akteur ist, darf er innerhalb der Schweiz noch wechseln. «Tiemoko ist ein junger, schneller und dribbelstarker Offensivspieler, der sehr gut zu unserer Spielweise passt. Wir freuen uns sehr, dass er sich dem FCSG anschliesst. Wir werden ihm die nötige Zeit geben, um sich bei uns gut einzufinden, und alles daransetzen, ihn bestmöglich weiterzuentwickeln», sagt Espen-Sportchef Roger Stilz.

Die grosse Frage

Lässt sich Coach Enrico Maassen auf Experimente ein? Kaum. Weil der FCSG-Trainer weiss, wie wichtig das Spiel für den weiteren Saisonverlauf ist. Der Einzug in den Cup-Final ist seit Jahren ein erklärtes Saisonziel der St. Galler. In der letzten Saison blamierte man sich im Achtelfinal gegen die AC Bellinzona bis auf die Knochen. Damals stand ein gewisser Jordi Quintillà in der Startelf der St. Galler. Nicht anzunehmen, dass der Vizecaptain, der mittlerweile auf dem Abstellgleis steht, erneut eine Chance bekommt. Zumal auf der Sechs mit Behar Neziri ein Mann brilliert, der in der letzten Saison noch im Bergholz kickte und das Stadion in- und auswendig kennt.

Gesagt ist gesagt

«Das Derby wird ein Spektakel für Wil, für die Ostschweiz.» Newcastle-Star Fabian Schär (33), zu Beginn seiner Profi-Laufbahn in 56 Spielen mit dem Wiler Shirt im Einsatz, einstiger Junior der Ostschweizer und seit 2023 im Verwaltungsrat des FCW engagiert, äussert sich gegenüber Blick vor dem Cup-Clash gegen St. Gallen: «Ein gutes Los für den Verein, für die gesamte Region. Jeder freut sich auf dieses Spiel. Ich hoffe, dass wir das grosse St. Gallen etwas ärgern können.»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, May; Neziri; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Vogt, Balde.

Wer fehlt?

Jenes Trio, das in der Super League fehlt, wird dem FCSG auch im Cup nicht zur Verfügung stehen: Lukas Daschner, Betim Fazliji und Stephan Ambrosius.

Neben dem Platz

In der letzten Saison lag der FCSG in der Nachwuchstrophy der Swiss Football League (SFL) vor Sion auf dem zweitletzten Platz. Nun liegen die Espen mit weitem Abstand an erster Stelle. Mehr als 1000 Spielminuten haben die drei Eigengewächse Alessandro Vogt, Cyrill May und Corsin Konietzke in dieser Saison gesammelt. Einsame Spitze. Auf dem letzten Platz liegt der FC Lugano.

Hast du gewusst, dass …

… der 11:3-Erfolg des FC Wil am 3. November 2002 der dritthöchste Sieg in der Geschichte des Schweizer Fussballs ist? Nur noch übertroffen vom Triumph von Lausanne, das den FCSG im März 1937 mit 15:2 geschlagen hatte. Zudem liessen die Young Boys am 13. Januar 1918 die Old Boys Basel mit 15:3 alt aussehen.

Aufgepasst auf

Behar Neziri. Insgesamt 21 Mal läuft der defensive Mittelfeldspieler für den FC Wil auf, seit diesem Sommer ist der ehemalige Bayern-Junior das Mittelfeldhirn der St. Galler.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Wil-Sportchef und Ex-Espe Michael Lang verrät im Blick-Interview, wo er an jenem 3. November 2002 beim legendären Wil-Sieg gegen St. Gallen war: «Im Hallenbad Blumenwies in St. Gallen. Zusammen mit meiner Familie. Und als wir rauskamen, meinte meine Mutter, dass der FC Wil 11:3 gewonnen habe. Das war ein ziemlicher Hammer.» Nun kommts zu einer Neuauflage des Duells. Und im Jubiläumsspiel des FC Wil vor zwei Wochen trennten sich die beiden Teams 3:3.



