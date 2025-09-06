Der FC Wil und der FC St. Gallen trennen sich in einem spektakulären Jubiläumsspiel 3:3. Für viel Aufsehen sorgte die Partie aber vor allem in den Wochen zuvor.

1/7 Der FC Wil holt im Jubiläumsspiel gegen St. Gallen ein 3:3. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts FC Wil feiert 125-jähriges Jubiläum mit Testspiel gegen FC St. Gallen

Wiler Ultras boykottieren das Spiel aufgrund wiederholter Anfrage an FCSG

Julian Sigrist Redaktor Sport

Es sorgte seit Monaten für viel Wirbel, das Jubiläumsspiel des FC Wil. Der Verein aus der Ostschweiz gab Anfangs Juli bekannt, als Highlight des 125-jährigen Bestehens in einem Testspiel gegen St. Gallen anzutreten.

«Ausgesprochen peinlich»

Es ging nicht lange, bis die Ultras des Challenge-Ligisten den Boykott erklärten: «Wir werden dieses Spiel am Jubiläumswochenende nicht besuchen.» Dass die Wiler nach mehreren Absagen – darunter auch vom FC St. Gallen – erneut bei FCSG-Präsident Matthias Hüppi angeklopft hatten, sei «ausgesprochen peinlich». Ausserdem wurde befürchtet, dass das Spiel neben dem Platz vor allem zu einem «grün-weissen Fest» werden würde.

Die Verantwortlichen von Wil hielten jedoch am Jubiläumsspiel fest. Auch, als Ende August die Auslosung für die zweite Cup-Runde ergab, dass die beiden Ostschweizer Vereine rund zwei Wochen später erneut aufeinandertreffen. «Es bleibt dabei und ist abgemacht, dass das Jubiläumsspiel stattfindet», liess Pressesprecher David Hugi gegenüber Blick verlauten. Gleichzeitig erklärte er: Der Sektor D (Wiler Ultras, d. Red.) hält den Boykott unseres Wissens weiterhin aufrecht.»

Last-Minute-Ausgleich

So kommt es schliesslich auch. Der Challenge-Ligist feiert sein 125-jähriges Jubiläum ohne die aktive Fanszene. Die Espen haben auf der Tribüne genauso die Oberhand wie lange Zeit auf dem Platz. Nur zwei Minuten dauert es, bis der FCSG – bei dem mit Witzig, Quintilla oder Vallci namhafte Namen in der Startelf stehen – das 1:0 erzielt. Die Wiler in ihren Jubiläumstrikots antworten postwendend (9.), doch nur wenige Augenblicke später geht der Super-Ligist erneut in Führung (11.) – die rund 3500 Zuschauer in der Lidl Arena bekommen also bereits in der Anfangsphase etwas geboten.

Danach müssen sie sich allerdings etwas gedulden, bis sie die nächsten Treffer zu sehen bekommen. Espen-Neuzugang Vladi schnürt nach einer halben Stunde den Doppelpack und trifft zum 3:1, ehe das Heimteam erneut schnell reagiert und verkürzt (34.). Nachdem in der Halbzeit dann beide Trainer ordentlich durchtauschen, ist die Partie längst nicht mehr so unterhaltsam wie noch vor der Pause. Ein Treffer scheint lange nicht mehr zu fallen – bis Vallci den Ball in der Nachspielzeit ins eigene Tor buxiert.

Die Wiler können sich damit für eine gute Leistung im Jubiläumsspiel mit einem Remis belohnen. Die ohnehin schon gute Stimmung zum Jubiläum dürfte damit noch besser werden. Wichtiger ist das Resultat allerdings in zwei Wochen, wenn es um den Einzug in den Cup-Achtelfinal geht.

