Neuer Wirbel um Wiler Jubiläumsspiel gegen St. Gallen

Der FC Wil wollte zum 125-Jahre-Jubiläum bloss ein attraktives Jubiläumsspiel organisieren. Doch es stellen sich gleich mehrere Stolpersteine in den Weg. Den neusten legte die Losfee im Cup.

1/7 Aufgeladene Affiche: Den legendären Cup-Halbfinal 2004 gewann Wil in Gelb (im Kopfballduell Eugster) gegen St. Gallen (Merenda) 2:1. Foto: Blicksport

Darum gehts Trotz mehreren Stolpersteinen bleibt FC Wil klipp und klar

Das Jubiläumsspiel am 6. September soll trotz Cup-Duell stattfinden

Und zwar, obwohl die Wiler Fans offenbar am Boykott festhalten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Schon wieder flammen Diskussionen um das Wiler Jubiläumsspiel gegen den Kantonsrivalen FC St. Gallen am 6. September in der Nati-Pause auf. «Es bleibt dabei und ist abgemacht, dass das Jubiläumsspiel stattfindet.» Dies lässt FC-Wil-Pressesprecher David Hugi gegenüber Blick verlauten. «Natürlich findet es unter neuen Voraussetzungen statt. Wir schauen nun, in welchem Rahmen wir das optimal kombinieren können.»

Was ist passiert? Ausgerechnet für die 2. Cuprunde im September zog Cup-Losfee Fabian Frei am Sonntagabend die Affiche, die sich die Ostschweizer Fussballfans seit Jahren ersehnt haben: Wil trifft am 19., 20. oder 21. September auf St. Gallen. Mehr als 13 Jahre wartete man auf ein Pflichtspiel zwischen den beiden Teams.

Torpediert das Cupspiel das Jubiläumsfest?

Klar, dass nach der Auslosung am Sonntag sofort die Frage aufkam, ob es Unsinn sei, zweimal innert zwei Wochen das gleiche Duell im Bergholz auszutragen. Ist für das 125-Jahre-Jubiläumsfest des FC Wil noch genügend Interesse vorhanden, wenn der FCSG kurz darauf erneut kommt – dann für einen Ernstkampf?

Nach Blick-Informationen war man in der Espen-Führung alles andere als begeistert über die neue Fügung mit dem Doppel-Duell innert zwei Wochen. Zudem sagte FCSG-Präsident Matthias Hüppi dem «St. Galler Tagblatt» am Tag nach der Auslosung: «Eigentlich gibt es ja kein besseres Jubiläumsspiel als diese Cupbegegnung.» Diese Worte befeuerten Spekulationen, ob das zuvor eingeplante Jubiläumsspiel nun ins Wasser falle.

Wiler Kurve hat Boykott angekündigt

Eine Zeltstadt, Essensstände und verschiedene Aktionen hat der FC Wil rund um das Spiel geplant. «Es ist nicht realistisch, alles zusammen abzusagen», erklärt Pressesprecher Hugi. Und St. Gallen signalisiert nun auf Blick-Anfrage, dass Abmachungen eingehalten würden. Offenbar soll die Affiche Wil – St. Gallen im September tatsächlich doppelt steigen.

Und was ist mit der Ansage der Wiler Anhänger, das Jubiläumsspiel zu boykottieren? «Der Sektor D hält den Boykott unseres Wissens weiterhin aufrecht, wir haben diesbezüglich keine andere Meldung erhalten», sagt Hugi. Es ging den Fans beim Aufstand im Juli unter anderem darum, dass Grün-Weiss mit seinen vielen Anhängern in der Ostschweiz bei einem Wiler Jubiläum nicht die Oberhand erhalten sollte.

Doch beim FC Wil nimmt man gleichzeitig mit Genugtuung zur Kenntnis, dass für das Spiel trotzdem schon viele Tickets verkauft geworden seien, der Protest nur dieses eine Spiel betrifft und die Fankurve bei den bisherigen Spielen dieser Saison die Mannschaft bereits wieder lautstark unterstützte.