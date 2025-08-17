Auslosung ist zu Ende

Die Auslosung ist beendet. In der zweiten Runde kommt es gleich zu mehreren spannenden Duellen zwischen Challenge-Ligisten und Super-Ligisten. Der wohl grösste Knaller: Wil wird sich im Ostschweizer Derby gegen St. Gallen messen. Ein Duell mit viel Brisanz. Bis heute ist die 11:3-Klatsche der Wiler gegen den grossen Nachbarn aus dem Jahr 2003 unvergessen.

Im Cup standen sich die beiden Teams zuletzt 2009 gegenüber – ebenfalls in der 2. Runde. Damals siegten die Espen mit 2:1.

Yverdon trifft derweil im Romand-Derby auf Servette. Schaffhausen empfängt Lokalrivale Winterthur. Der FCZ ist bei Stade Nyonnais zu Gast. YB reist ins Brügglifeld zum FC Aarau und GC muss in Bellinzona ran.

Für Double-Sieger Basel kommt es erneut zum unbequemen Duell bei Etoile Carouge. In der vergangenen Saison ging der Challenge-Ligist im Viertelfinal gegen die Basler in Führung, erst in der Schlussphase konnten die Basler das Spiel zum Schlussstand von 3:1 drehen.

Die Spiele der zweiten Runde finden am Wochenende vom 19. bis 21. September statt. Hier im Ticker findest du alle Begegnungen der zweiten Runde des Schweizer Cups der Saison 2025/26.