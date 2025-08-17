Die Duelle der 2. Cup-Runde
Auslosung ist zu Ende
Die Auslosung ist beendet. In der zweiten Runde kommt es gleich zu mehreren spannenden Duellen zwischen Challenge-Ligisten und Super-Ligisten. Der wohl grösste Knaller: Wil wird sich im Ostschweizer Derby gegen St. Gallen messen. Ein Duell mit viel Brisanz. Bis heute ist die 11:3-Klatsche der Wiler gegen den grossen Nachbarn aus dem Jahr 2003 unvergessen.
Im Cup standen sich die beiden Teams zuletzt 2009 gegenüber – ebenfalls in der 2. Runde. Damals siegten die Espen mit 2:1.
Yverdon trifft derweil im Romand-Derby auf Servette. Schaffhausen empfängt Lokalrivale Winterthur. Der FCZ ist bei Stade Nyonnais zu Gast. YB reist ins Brügglifeld zum FC Aarau und GC muss in Bellinzona ran.
Für Double-Sieger Basel kommt es erneut zum unbequemen Duell bei Etoile Carouge. In der vergangenen Saison ging der Challenge-Ligist im Viertelfinal gegen die Basler in Führung, erst in der Schlussphase konnten die Basler das Spiel zum Schlussstand von 3:1 drehen.
Die Spiele der zweiten Runde finden am Wochenende vom 19. bis 21. September statt. Hier im Ticker findest du alle Begegnungen der zweiten Runde des Schweizer Cups der Saison 2025/26.
AC Bellinzona (ChL) – Grasshopper Club Zürich (SL)
FC Aarau (ChL) – BSC Young Boys (SL)
FC Concordia Basel (1.) – FC Lausanne-Sport (SL)
FC Stade Nyonnais (ChL) – FC Zürich (SL)
Etoile Carouge FC (ChL) – FC Basel 1893 (SL)
FC Schaffhausen (PL) – FC Winterthur (SL)
FC Bosna Neuchâtel I (2. Int.) – FC Luzern (SL)
FC Wil 1900 (ChL) – FC St. Gallen 1879 (SL)
Yverdon Sport FC (ChL) – Servette FC (SL)