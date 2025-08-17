DE
Cup-Auslosung im Ticker
Für den FCSG kommts im Cup zum Derby-Hammer

Zwei Teams aus der Super League sind schon raus. Nun stehen bereits die Begegnungen in der zweiten Runde fest. Dort kommt es unter anderem zum Ostschweizer Derby zwischen Wil und St. Gallen.
Publiziert: 19:38 Uhr
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten
vor 48 Minuten

Die Duelle der 2. Cup-Runde

FC Breitenrain (PL) – Zug 94 (1.)

FC Unterstrass (2.) – Xamax (ChL)

FC Altstätten (2. inter) – SC Cham (PL)

Le Locle (2.) – Grand-Saconnex (PL)

FC Morbio (2.) – Rapperswil-Jona (ChL)

Echallens Région (1.) – Stade-Lausanne-Ouchy (ChL)

Prishtina Bern (1.) – Sion

Yverdon-Sport (ChL) – Servette

Wil (ChL) – St. Gallen

Bosna Neuchâtel (2. int.) – Luzern

Schaffhausen (PL) – Winterthur

Etoile Carouge (ChL) – Basel

Stade Nyonnais (ChL) – FCZ

Concordia Basel (1.) – Lausanne

Aarau (ChL) – YB

Bellinzona (ChL) – GC

vor 48 Minuten

Auslosung ist zu Ende

Die Auslosung ist beendet. In der zweiten Runde kommt es gleich zu mehreren spannenden Duellen zwischen Challenge-Ligisten und Super-Ligisten. Der wohl grösste Knaller: Wil wird sich im Ostschweizer Derby gegen St. Gallen messen. Ein Duell mit viel Brisanz. Bis heute ist die 11:3-Klatsche der Wiler gegen den grossen Nachbarn aus dem Jahr 2003 unvergessen. 

Im Cup standen sich die beiden Teams zuletzt 2009 gegenüber – ebenfalls in der 2. Runde. Damals siegten die Espen mit 2:1.

Yverdon trifft derweil im Romand-Derby auf Servette. Schaffhausen empfängt Lokalrivale Winterthur. Der FCZ ist bei Stade Nyonnais zu Gast. YB reist ins Brügglifeld zum FC Aarau und GC muss in Bellinzona ran. 

Für Double-Sieger Basel kommt es erneut zum unbequemen Duell bei Etoile Carouge. In der vergangenen Saison ging der Challenge-Ligist im Viertelfinal gegen die Basler in Führung, erst in der Schlussphase konnten die Basler das Spiel zum Schlussstand von 3:1 drehen.

Die Spiele der zweiten Runde finden am Wochenende vom 19. bis 21. September statt. Hier im Ticker findest du alle Begegnungen der zweiten Runde des Schweizer Cups der Saison 2025/26.

vor 50 Minuten

AC Bellinzona (ChL) – Grasshopper Club Zürich (SL)

vor 51 Minuten

FC Aarau (ChL) – BSC Young Boys (SL)

vor 51 Minuten

FC Concordia Basel (1.) – FC Lausanne-Sport (SL)

vor 51 Minuten

FC Stade Nyonnais (ChL) – FC Zürich (SL)

vor 52 Minuten

Etoile Carouge FC (ChL) – FC Basel 1893 (SL)

vor 52 Minuten

FC Schaffhausen (PL) – FC Winterthur (SL)

vor 53 Minuten

FC Bosna Neuchâtel I (2. Int.) – FC Luzern (SL)

vor 53 Minuten

FC Wil 1900 (ChL) – FC St. Gallen 1879 (SL)

vor 53 Minuten

Yverdon Sport FC (ChL) – Servette FC (SL)

