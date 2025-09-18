Basel eröffnet am Freitagabend auswärts gegen Étoile Carouge die Cup-Sechzehntelfinals (19 Uhr). Trainer Magnin äussert sich zur Aufstellung, zum Gegner – und es gibt Personalnews. Das FCB-Inside.

Darum gehts Kevin Rüegg ist beim FCB wieder einsatzbereit

Trainer Magnin hat grossen Respekt vor Etoile Carouge

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Auf den FCB wartet ein richtig heisser Tanz. Zweimal müssen die Basler in den letzten vier Jahren auf dem Genfer Kunstrasen ran, zuletzt in diesem Februar. Im Cup-Viertelfinal lagen die Basler bis zur 84. Minute in Rücklage, ehe die beiden Joker Gabriel Sigua und Kevin Carlos die Partie noch in einen 3:1-Sieg drehten. Im Oktober 2021 war die grosse Wende dagegen ausgeblieben. Unter Patrick Rahmen verabschiedete sich der FCB mit einer 0:1-Pleite bereits im Achtelfinal aus dem Wettbewerb. Das Aus gegen den damaligen Promotion-League-Klub war das erste Basler Scheitern gegen einen zwei Ligen tiefer spielenden Verein seit 81 Jahren.

Die grosse Frage

Wechselt Magnin durch? Fünf Spiele stehen für die Basler in den kommenden 17 Tagen auf dem Programm. «Gewisse Gedanken sind da, auf einigen Positionen zu rotieren», gibt Ludovic Magnin zu. Sorgen macht sich der FCB-Coach aber keine. «Ich werde ja keine Spieler bringen, die sechs Monate nicht gespielt haben.» Gut möglich, dass Magnin sogar auf der Goalie-Position einen Wechsel vornimmt. «Ich bin kein Trainer, der einen Meisterschafts- und einen Cup-Goalie hat. Aber Mirko Salvi hätte einen Einsatz sicherlich verdient», so Magnin.

Gesagt ist gesagt

«Das wird ihnen Moral geben», sagt Trainer Magnin über den Gegner. Étoile Carouge hat am vergangenen Wochenende gegen Yverdon im siebten Anlauf den ersten Saisonsieg eingefahren. Vor allem aber aufgrund der letzten beiden schwierigen Basler Auftritt im Stade de la Fontenette meint der FCB-Trainer: «Wir sind gewarnt!»

Mögliche Aufstellung

Salvi; Tsunemoto, Adjetey, Vouilloz, Schmid; Leroy, Metinho; Zé, Shaqiri, Salah; Broschinski.

Wer fehlt?

Die Basler müssen noch bis mindestens Oktober auf Bénie Traoré verzichten. Sogar bis zum neuen Jahr dürfte es bis zur Rückkehr von Finn van Breemen dauern. Kevin Rüegg, der zuletzt dreimal in der U21 Spielpraxis gesammelt hat, ist einsatzbereit.

Neben dem Platz

Rund drei Stunden dauert die 260 Kilometer lange Reise von Basel ins Stade de la Fontenette. Im Vergleich zum ersten Europacup-Auftritt kommende Woche schon fast eine Odyssee. Die Fahrt ins Freiburger Europapark-Station ist in unter einer Stunde zu bewältigen.

Hast du gewusst, dass...

... Étoile Carouge der Klub ist, bei dem der ehemalige Nati-Verteidiger Johan Djourou (38) gross wurde? Vom Genfer Vorort-Klub wechselte er damals als 16-Jähriger direkt zu ... Arsenal!

Aufgepasst auf

Signori Antonio (31), Angolas Nationalgolie. Er war eineinhalb Saisons beim FCB unter Vertrag, stand aber nur 8 Minuten auf dem Feld. Trotzdem darf er sich Cupsieger 2018/2019 nennen. Aber spielt er am Freitag auch?

Der Schiedsrichter

Johannes von Mandach.

Der Gegner

Étoile Carouge ist drauf und dran, sich wieder in der Challenge League zu etablieren. Die aktuelle ist die zweite Saison in der zweithöchsten Klasse nach dem Aufstieg. Davor waren die Genfer mehr als zehn Jahre lang dritt- und sogar viertklassig. Und im Cup? In der jüngeren Vergangenheit erreichten die «Stelliens» zweimal die Viertelfinals.

