Der FCB verbietet das Rauchen auf der Tribüne

Darum gehts
- FC Basel führt Rauchverbot auf Zuschauerrängen ein ab 28. September
- Rauchen in den Umgängen des St. Jakob-Parks bleibt erlaubt
- Verbot betrifft auch E-Zigaretten und Vapes, gilt ab nächstem Heimspiel
«Der FCB möchte nun die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nicht-Rauchenden höher gewichten und verfügt für alle Wettbewerbe ab sofort ein Rauchverbot auf sämtlichen Zuschauerrängen», schreibt der FC Basel am Mittwochvormittag auf seiner Webseite.
Weiterhin erlaubt bleibt das Rauchen in den Umgängen des St. Jakob-Parks. Auch E-Zigaretten und Vapes sind vom Verbot, das ab dem nächsten Heimspiel gegen Luzern am 28. September gelten wird, mit eingeschlossen. «Der FCB zählt dabei auf das grösstmögliche Verständnis sowie die Kooperation der Rauchenden und ruft eindringlich zu gegenseitiger Rücksichtnahme sowie respektvollem Umgang untereinander auf», schreibt der Klub weiter.
Ob das Verbot auch in der Muttenzerkurve, wo nicht selten Fackeln und Rauchbomben gezündet werden, eingehalten wird, darf bezweifelt werden.
Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
6
10
15
2
6
5
13
3
6
4
12
4
6
2
11
5
5
5
10
6
6
-1
10
7
6
0
8
8
6
0
6
9
5
-4
3
10
5
-6
3
11
5
-6
2
12
6
-9
2