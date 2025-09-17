Der FCB verbietet das Rauchen auf der Tribüne

Der FC Basel verbietet seinen Fans das Rauchen auf der Tribüne. Weiterhin geraucht werden darf in den Umgängen des Stadions.

Im Joggeli ist das Rauchen künftig nur noch hinter den Tribünen erlaubt. Foto: Getty Images

«Der FCB möchte nun die Gesundheit und das Wohlbefinden der Nicht-Rauchenden höher gewichten und verfügt für alle Wettbewerbe ab sofort ein Rauchverbot auf sämtlichen Zuschauerrängen», schreibt der FC Basel am Mittwochvormittag auf seiner Webseite.

Weiterhin erlaubt bleibt das Rauchen in den Umgängen des St. Jakob-Parks. Auch E-Zigaretten und Vapes sind vom Verbot, das ab dem nächsten Heimspiel gegen Luzern am 28. September gelten wird, mit eingeschlossen. «Der FCB zählt dabei auf das grösstmögliche Verständnis sowie die Kooperation der Rauchenden und ruft eindringlich zu gegenseitiger Rücksichtnahme sowie respektvollem Umgang untereinander auf», schreibt der Klub weiter.

Ob das Verbot auch in der Muttenzerkurve, wo nicht selten Fackeln und Rauchbomben gezündet werden, eingehalten wird, darf bezweifelt werden.

