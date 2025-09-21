10:51 Uhr
Cup-Spiele mit Super-League-Teams
Concordia Basel (1.) – Lausanne 0:0*
15.30 Uhr: Stade Nyonnais (ChL) – FCZ
16 Uhr: Schaffhausen (PL) – Winterthur
16 Uhr: Bosna Neuchâtel (2. Int.) – Luzern
17 Uhr: Bellinzona (ChL) – GC
