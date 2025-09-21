DE
Cup-Sonntag im Ticker
Fünf Super-Ligisten wollen in den Achtelfinal

Am Sonntag wird die zweite Cup-Runde abgeschlossen. Mit unserem Konferenz-Ticker bist du bei allen Spielen mit Super-League-Beteiligung live dabei.
Publiziert: vor 15 Minuten
Aktualisiert: vor 14 Minuten
10:51 Uhr

Cup-Spiele mit Super-League-Teams

Concordia Basel (1.) – Lausanne 0:0*

15.30 Uhr: Stade Nyonnais (ChL) – FCZ

16 Uhr: Schaffhausen (PL) – Winterthur

16 Uhr: Bosna Neuchâtel (2. Int.) – Luzern

17 Uhr: Bellinzona (ChL) – GC

Ende des Livetickers
