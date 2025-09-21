Winterthur schlägt Schaffhausen in der zweiten Runde des Cups verdient mit 4:0. Der Super-Ligist tut sich lange schwer, zieht in der zweiten Hälfte aber davon.

1/5 Der FC Winterthur schlägt den FC Schaffhausen mit 4:0 und zieht in die dritte Runde des Schweizer Cups ein. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Sven Schoch Reporter Sport

Der FC Winterthur erledigt die Pflichtaufgabe beim drittklassigen FC Schaffhausen nach gewissen Startproblemen souverän und steht dank dem 4:0-Erfolg zum vierten Mal in Serie im Achtelfinal.

Ausgerechnet das Duo, das in der letzten Rückrunde leihweise in Schaffhausen engagiert war und abgestiegen ist, sorgt mit einem perfekten Konter für den ersten und entscheidenden Vorteil: Elias Maluvunu schüttelt seinen Gegenspieler Hasani ab, Carmine Chiappetta schiebt die Vorlage mühelos zum 1:0 (47.) ein. Mit einer Solo-Aktion sorgt Routinier Roman Buess an seinem 33. Geburtstag in der 62. Minute für das 2:0 und bricht damit den Widerstand der Unterklassigen vollends. Innerhalb kurzer Zeit verflüchtigt sich die Chance Schaffhausens, den FCW aus dem Tritt zu bringen.

So unterlegen, wie das Ergebnis vermuten lassen würde, ist der Promotion-League-Vertreter indes nicht. Zumindest in der überzeugenden und torlosen ersten Hälfte deutet der FCS an, zu was er an etwas besseren Tagen in der Lage sein könnte. Im Duell mit dem FCW setzt der frühere Winterthurer U21-Coach Fabio Digenti auf eine Startelf, die über 950 Profi-Spiele auf den Kunstrasen bringt. Entsprechend abgezockt tritt der FCS lange auf und führt in der Startphase überraschend die feinere Klinge als der Favorit, der vor 6325 Fans erst mit Verspätung auf Touren kommt.

Ein einziger guter Konter genügt dann aber, um den offenbar entkräfteten Drittligisten nachhaltig aus der Balance zu bringen. Derweil Winterthur aufdreht, reihen die Einheimischen Fehler an Fehler. In der allgemeinen FCS-Konfusion kommt sogar FCW-Keeper Stefanos mit einer Kick-Vorlage (75.) zu einem Assist-Punkt.

