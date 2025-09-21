Der FC Luzern bekundet mit Bosna Neuchâtel aus der 2. Liga interregional keine Probleme. die Innerschweizer siegen klar und deutlich. Der Ehrentreffer wird wegen Offside aberkannt.

1/4 Luzern hat mit Bosna Neuchâtel au der 2. Liga interregional keine Probleme. Foto: keystone-sda.ch

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Luzern gibt sich beim Gastspiel in Neuenburg gegen den interregionalen Zweitligisten Bosna Neuchâtel keine Blösse. Bereits nach 180 Sekunden ist die Partie in der Maladière und einem Doppelschlag von Adrian Grbic praktisch gelaufen. Am Schluss siegt der Favorit standesgemäss mit 6:0.

Während andere Super Ligisten scheiterten oder mit Ach und Krach in die Achtelfinals eingezogen sind, lässt der FCL bei seinem Gastspiel beim unterklassigen Konkurrenten nichts anbrennen. Bereits nach 20 Sekunden zappelt der Ball das erste Mal im Netz, als Grbic per Kopf zum 1:0 trifft. Und 160 Sekunden später doppelt der Österreicher nach, als er einen Querpass von Matteo Di Giusto über die Linie lenkt.

Erst als auch Villiger und Ferreira nach 20 Minuten auf 4:0 erhöht haben, nehmen die Zentralschweizer bei strömendem Regen den Fuss etwas vom Gas. Nach der Pause treffen auch noch Ruben Dantas Fernandes und die Neuverpflichtung Oscar Kabwit für die Gäste, während dem Heimteam der Ehrentreffer verwehrt bleibt. Das Tor von Muhidin Becirovic in der 55. Minute wird wegen Offside aberkannt.