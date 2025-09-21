DE
«6 Spiele in Serie ungeschlagen – spricht für unser Team»
2:00
Scheiblehner sieht Fortschritt:«6 Spiele in Serie ungeschlagen – spricht für unser Team»

Trotz durchzogener Leistung
Meyer schiesst GC gegen Bellinzona in den Cup-Achtelfinal

GC steht im Achtelfinal des Cups. Die Hoppers schlagen Bellinzona, den Tabellenletzten der Challenge League, trotz schwacher Leistung mit 1:0.
GC schlägt Bellinzona in einem schwachen Spiel und steht im Cup-Achtelfinal.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

GC sichert sich mit einem Minisieg gegen Bellinzona das Achtelfinalticket. Matchwinner ist das Eigengewächs Tim Meyer, der bereits in der 8. Minute mit seinem zweiten Profitor (beide im Cup erzielt) das einzige Tor des Spiels schiesst.

Danach ist es eine sehr zähe Angelegenheit im Stadio Comunale von Bellinzona. Das Spiel ist geprägt von sehr vielen Zweikämpfen und Unterbrüchen. Zwar kommt das Heimteam in beiden Halbzeiten zu je einer Top-Chance – mit Ex-GC-Junior Willy Vogt und Armando Sadiku. Ansonsten ist der Letzte der Challenge Ligist zu harmlos, um dem Favoriten aus der Super League gefährlich zu werden.

So gelingt es GC, ohne grosse Mühe, den Sieg über die Zeit zu bringen. Abgesehen vom Resultat und des Weiterkommens dürfte Trainer Gerald Scheiblehner mit der spielerischen Leistung – vor allem in der zweiten Halbzeit – nicht vollends zufrieden sein. Weil es aber in dieser Phase des Cups ausschliesslich darum geht, die nächste Runde zu erreichen, dürfte ihm das für einmal egal sein.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Bellinzona
Bellinzona
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
